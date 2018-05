El Gobierno denuncia «una campaña de destrucción» que «hace daño a Irun» De izquierda a derecha y de arriba a abajo, los diez concejales de Socialistas de Irun, Marisol Gómez, Mikel Maestro, Goizane Álvarez, Miguel Ángel Páez, Cristina Laborda, Pedro Alegre, Mónica Martínez, Juncal Eizaguirre, José Antonio Santano y Sergio Corchón. El alcalde afirma que la ciudad no merece «una oposición que huye de la discusión política para refugiarse en el ataque personal» JOANA OCHOTECO IRUN. Jueves, 24 mayo 2018, 00:16

El alcalde, José Antonio Santano, acompañado por los nueve concejales de Socialistas de Irun, ofreció ayer una rueda de prensa para mostrar su «preocupación y tristeza» ante lo que considera «una campaña para la destrucción». Santano denunció que existe «una concertación política de distintos grupos que buscan erosionar y atacar personalmente al equipo de Gobierno, pensando que eso produce algún tipo de rédito político. Lo que produce», aseguró, «es daño a la ciudad».

El alcalde se refirió, en concreto, al dictamen registrado por Sí Se Puede Irun y que su portavoz, David Soto, anunció el martes: en dicha propuesta el grupo plantea una modificación de los cargos eventuales del Ayuntamiento que incluye la supresión del puesto de Jefa de gabinete de Alcaldía, así como la reducción de las partidas destinadas a comunicación institucional y la modificación de la asignación presupuestaria a los grupos municipales.

«Cuando se habla, por parte del portavoz de SPI, de 'querer reducir la maquinaria de propaganda del equipo de Gobierno y el alcalde, de lo que estamos hablando en realidad es de despedir de su puesto de trabajo a personas concretas que realizan tareas sobre las que reposa la actividad municipal», afirmó Santano. Entre esas funciones que desempeña el equipo del gabinete de Alcaldía, citó algunos ejemplos como «asegurar que el programa de fiestas llegue a los buzones de todos los ciudadanos, informar sobre las colonias municipales o sobre un corte de tráfico. Estamos hablando de actividades que no son para el alcalde ni para el Gobierno, sino para el conjunto de la ciudad».

Diálogo «para sumar»

En el dictamen presentado el martes, SPI argumentaba que su propuesta permitiría ahorrar 191.412 euros que podrían destinarse a iniciativas como el apoyo al pequeño comercio y a actividades de las AAVV, o a la contratación de personas en situación vulnerable. En respuesta, el alcalde recordó que «tenemos 5 millones de euros de remanente sobre la mesa, que este Ayuntamiento generó el año pasado gracias a la gestión del equipo de Gobierno y que están a disposición de todos los grupos para afrontar nuevas necesidades o ampliar iniciativas que ya existen. Para resolver problemas de 191.412 euros tenemos 5 millones. No es necesario despedir a nadie».

«Esta ciudad no se merece una oposición que huye de la discusión política para refugiarse en el ataque personal, en la idea de despedir a personas como una manera de intentar hacer daño», afirmó el alcalde. «Ojalá tuviéramos un debate político de verdad, ojalá tuviéramos enfrente una alternativa, porque eso nos permitiría discutir y los ciudadanos decidirían qué les gusta más».

El alcalde lanzó a la oposición «un mensaje de mano tendida para el diálogo, si lo que quieren es sumar para Irun. Integraremos todas las propuestas que sean positivas para la ciudad. Pero si lo que buscan es el ataque, la agresión y la erosión personal, que no sigan por ahí. Ese camino es inútil», advirtió. «A nosotros nos eligieron los ciudadanos, y sólo nos quitarán de aquí los ciudadanos. No somos el primer partido del Ayuntamiento porque lo hayamos decidido nosotros, sino la ciudadanía de Irun. Estamos aquí porque queremos a esta ciudad, porque tenemos la ilusión de convertir a Irun en una ciudad de referencia. Eso es lo que nos mueve», aseguró.

José Antonio Santano recordó que el Ayuntamiento de Irun «siempre ha dotado de medios a la oposición, que disponen de mucha gente que trabaja, como es lógico, para que se produzca un control de la actividad del Gobierno». El alcalde concretó que «en el caso de EAJ-PNV, tres personas con dedicación plena; en el caso de SPI, dos personas a jornada completa y otra a media jornada; en EH Bildu, otras dos personas; y en el PP una persona a jornada completa y otra al 80%». Todas ellas, subrayó, «con sueldo del Ayuntamiento. Lo que no tiene sentido», dijo en alusión a las modificaciones planteadas por SPI, «es que la oposición tenga un gasto y un conjunto de medios superior al que tiene el Gobierno para llevar adelante la acción municipal».

«Que no falte a la verdad»

Durante la comparecencia tomaron también la palabra los concejales Juncal Eizaguirre y Sergio Corchón. La primera se refirió a las declaraciones del portavoz de SPI, recordando que «él habla de 'personas anquilosadas y oxidadas después de 30 años de gobierno socialista'. Si no me equivoco, David Soto lleva en el Ayuntamiento el mismo tiempo que yo». La delegada señaló que tanto ella como otros miembros del Gobierno «somos una nueva generación que compartimos equipo con personas con experiencia. Creo que eso no es algo que reste, sino que suma». Juncal Eizaguirre pidió a David Soto «respeto, y que no falte a la verdad. Si lo que pretende es quitarme la ilusión y las ganas de trabajar lo único que está consiguiendo es reafirmarme y convencerme de que estoy en el lugar adecuado. La nueva política no la hacen los nuevos partidos, sino que la hacen las personas».

Por su parte, Sergio Corchón aludió a ese remanente de cinco millones de euros sobre el que el grupo SPI «no ha hecho ninguna propuesta. A estas alturas, y visto lo que ha pasado el martes, no espero propuestas concretas pero, desde luego, este Gobierno seguirá avanzando».