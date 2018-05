Gazteartean Expo cierra el curso con el papel pintado de Andrea Escargot Escenas de papel. Murua, Martínez y Escargot ante una de las obras de ésta. / F. DE LA HERA La artista irundarra utiliza dioramas de papel para representar escenas de un pasado reciente en su colección 'Paperezko lekukoak' que el gazteleku exhibe hasta el 30 de junio IÑIGO MORONDO IRUN. Jueves, 24 mayo 2018, 00:16

Gazteartean Expo cerrará este curso el 30 de junio «y volverá tras el verano con nuevas propuestas», anunciaba el coordinador del programa, Garikoitz Murua. Antes del descanso estival, presenta una última exposición en el Gazteleku Martindozenea, la de la artista irundarra Andrea Escargot. La colección lleva por título 'Paperezko lekukoak' (testigos de papel). Son pequeñas obras que rememoran un pasado no muy lejano en un formato de papel cortado y coloreado a mano que se separa, muy leve y sugerentemente, de la bidimensionalidad.

«Me suelen decir que qué paciencia tengo para hacer eso, pero la verdad es que a mí me relaja muchísimo», reconocía ayer la joven. «Yo soy ilustradora, es a lo que me dedico, pero siempre he hecho este tipo de dioramas en este formato pequeño. Desde hace tres o cuatro años me lo vengo tomando más en serio». Tiene una colección de ventanas, otra de habitaciones, una de señoras... todo de papel cortado, coloreado y montado. Al Gazteleku ha llevado una nueva línea basada en la idea de «recuperar espacios que hasta hace poco eran habituales en nuestro entorno, pero ahora se van perdiendo: tienditas, el economato...»

El sábado a las 18.30 inaugura la muestra, que podrá verse «hasta el 30 de junio», apuntó la delegada de Juventud, Mónica Martínez, que calificó la propuesta de la artista irundarra como «muy original y muy imaginativa». Informó de que, como es habitual en Gazteartean Expo, «tendremos un taller con Andrea. Será el 7 de junio y a la vista de la demanda que ha habido en los últimos, hemos ampliado el número de plazas y la edad máxima para participar». Así, y según explicó Murua, «habrá doce plazas para jóvenes de hasta 25 años. El trabajo de Andrea es precioso y el taller será muy interesante La participación es gratuita, pero hay que inscribirse previamente en el Gazteleku Martindozenea o en la iGazte».

Murua animó a «jóvenes artistas de la ciudad, de la comarca y los alrededores a trasladarnos sus proyectos de exposición porque ya estamos trabajando en el programa para el próximo curso, a partir del mes de septiembre». Ya hay algunos nombres propios en la lista pero el coordinador llamó a responder a la convocatoria abierta de Gazteartean Expo. «Los artistas deben saber que les vamos a ayudar a preparar la exposición, en todo el proceso. Ésta es una oportunidad muy interesante que merece la pena aprovechar».