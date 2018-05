«Tenemos ganas de que acabe todo ya» Ribera en un partido en el Stadium Gal. / F. DE LA HERA El Real Unión recibe mañana al Sporting B (18.00h) | El entrenador José Luis Ribera no esconde que «será inevitable no estar pendientes del Izarra y del Vitoria» BORJA OLAZABAL IRUN. Sábado, 5 mayo 2018, 00:34

Fin de semana importante para el Real Unión. Por su partido y por el de sus rivales en la lucha por evitar el puesto de promoción de descenso. Los irundarras juegan mañana contra el Sporting B en el Stadium Gal a partir de las seis, pero pera entonces ya podrían estar salvados, porque el Vitoria y el Izarra juegan antes. Los primeros en entrar en liza serán los navarros, que se miden esta tarde al Tudelano. Si pierden, los unionistas darán por terminado el curso. La siguiente opción pasa porque el Vitoria tampoco puntúe en su encuentro contra el Lealtad. Y la tercera, por orden cronológico, estaría en manos de los de Irun, que hagan lo que hagan Izarra y Vitoria, lograrán la permanencia si derrotan al filial gijonés.

José Luis Ribera, que compareció ayer en la sala de prensa del Stadium Gal, reconoció que «tenemos ganas de que llegue este fin de semana y, a poder ser, de que acabe ya todo. Dependemos de nosotros, pero matemáticamente no estamos salvados y eso provoca que estemos algo inquietos. Pero también es verdad que el equipo está con confianza y que está bien. Esa inquietud viene porque los resultados nunca se pueden asegurar. Por todo lo demás, estamos bien».

El encuentro ante el cuadro asturiano estará totalmente condicionado por los partidos anteriores y el entrenador unionista no escondió que «va a ser inevitable estar pendientes de lo que hagan el Izarra y el Vitoria. Nos incumbe lo que hagan, pero pase lo que pase, tenemos que intentar alejarnos de esos resultados y estar mentalizados en nuestro partido e intentar ganarlo. Queremos que todo se resuelva cuanto antes y si nos echan una mano, mejor, pero queremos salvarnos por nuestros méritos, no tras perder y que los otros también lo hagan».

No mirar más allá

Si el Real Unión no consigue la permanencia este fin de semana, la última jornada puede ser de infarto, ya que los irundarras tendrían que buscar los puntos en El Sardinero ante el Racing -o volver a esperar que sus rivales no ganaran-. «Tenemos que intentar no pensar más allá del partido contra el Sporting. A muchos se les pasará por la cabeza lo que podría pasar, pero lo que tenemos que hacer es centrarnos en ganar. Luego ya veremos lo que pasa, pero lo primero es lo primero».

Del tipo de encuentro que espera apuntó que «va a ser un partido complicado ante un rival que hace las cosas bien, pero nosotros somos capaces de ganar y perder contra cualquiera. El Mirandés es un equipo similar y, aunque perdimos, hicimos méritos como para haber sacado, como mínimo, un punto».