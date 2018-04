«Ganar a un equipo que tiene 'etiqueta Europa' da prestigio» El entrenador con sus jugadores en un entrenamiento en Artaleku. / F. DE LA HERA El Bidasoa-Irun recibe mañana en Artaleku a Anaitasuna (19.00 horas) | Jacobo Cuétara espera que su equipo sea capaz de rebajar el «ritmo de juego europeo» del conjunto navarro BORJA OLAZABAL IRUN. Viernes, 27 abril 2018, 00:20

El Bidasoa-Irun jugará mañana su penúltimo partido de la temporada en Artaleku. Será uno de esos encuentros que gusta a la afición y que gusta ganar, ya que el rival será Anaitasuna. Los irundarras afrontan el encuentro en un gran momento de forma, ya que han ganado tres de los cinco últimos encuentros, empatado otro y perdido solo contra el Barça.

Jacobo Cuétara, que compareció ayer en sala de prensa para hablar del próximo choque de su equipo, no escondió que «estamos contentos, con buenas sensaciones, buen juego y buen nivel de entrenamientos. Espero que podamos seguir de la misma manera. Y es cierto que veníamos de una mala racha, pero si aquellos partidos que perdimos por un gol hubieran caído de nuestro lado, la racha no sería tan mala».

Cuestionado por la sensación que tiene al mirar la clasificación y ver que el Bidasoa podría estar un poco más arriba, explica que «la línea es muy fina. Además, en el recuerdo siempre quedan esos partidos en los que has competido mal y cuentan más que esos en los que no has merecido tanto pero consigues un gran éxito como los tres puntos sumados contra Logroño, los cuatro contra Guadalajara...».

Así es como llega el cuadro amarillo al encuentro de mañana contra Anaitasuna. Del choque ante los navarros, Cuétara apuntó que «es un equipo de competición europea, al que es muy complicado seguir el ritmo. Sabemos la calidad individual que tiene, que aunque juegue mal siempre está con opciones en los partidos, y que es muy complicado de batir».

En ese sentido, subrayó como una de las claves para conseguir los dos puntos que se van a poner en juego el hecho de «controlar los ritmos del partido. Juegan a un ritmo demasiado elevado para nosotros y será importante que tengamos más control, no entrar en ese ritmo alto, que sería excesivo. A partir de ahí, si damos nuestro nivel seremos competitivos. También será importante que nos esmeremos en defensa porque ellos tienen mucha calidad en ataque».

Además añadió que «ganar a un equipo con 'etiqueta Europa' da prestigio. Ya hemos superado varias barreras ganando a Granollers el año pasado, ganando esta temporada contra Logroño y empatando allí, compitiendo los 60 minutos al Barcelona en su campo... Son pequeñas barreras que el club tiene que ir superando. Ganar a un equipo de estos tiene más magnitud que a otros rivales».

Marcarse objetivos

Con la permanencia en la mano, Jacobo Cuétara incidió en que «el equipo puede tener muchos pequeños objetivos de aquí a final de temporada. Para empezar hay que estar motivados porque esto es Asobal y competir y ganar siempre motiva. Este partido contra Anaitasuna tiene olor a derbi y las victorias en casa, delante de la afición, siempre son especiales».

Puesta sobre la mesa la opción de alcanzar el octavo puesto, el entrenador bidasotarra comentó que «queremos sumar más puntos y subir en la clasificación, pero no quiero que el equipo haga cuentas. Solo quiero que los jugadores tengan la máxima mentalización para ganar a Anaitasuna».

Para este encuentro son duda dos jugadores que están tocados, el pivote Ivan Popovic y el lateral izquierdo Eduard Nonó.