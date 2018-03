La feria de la cerveza artesana de Euskadi regresa a Ficoba con novedades Iván Zabala (Mala Gissona), Mikel Llucia (Cervecería Boulevard), Xabi Arellano (Bidassoa Basque Brewery) y Elena Casuso (Ficoba) presentaron ayer la segunda edición de la feria. / F. DE LA HERA Música en vivo, 'food trucks' y veintiún cerveceras de todo el mundo participan en la segunda edición de la cita JOANA OCHOTECO IRUN. Jueves, 1 marzo 2018, 00:26

La feria de la cerveza artesana de Euskadi regresa este fin de semana a Ficoba con nuevo nombre, Bask'n Brew Beer Festival, una imagen renovada y un formato diferente en cuanto a horarios, pero con la misma intención de generar el buen ambiente de la primera edición.

También es el mismo el equipo que organiza la cita, compuesto por la Cervecería Boulevard, Bidassoa Basque Brewery, Mala Gissona y Ficoba. Elena Casuso, adjunta a la dirección del ferial, explicó que «queremos que el evento vaya tomando más fuerza y se convierta en un referente en el Norte. El año pasado ya nos dimos cuenta de que era un proyecto que podía crecer y tener una mayor repercusión, y pusimos en marcha un proceso de 'branding' a través del cual hemos llegado a un nuevo nombre, un nuevo logo y una nueva imagen».

Ubicación y horarios El Bask'n Brew Beer Festival abre sus puertas mañana en Ficoba. En su primer día, el horario será de 18.00 a 2.00 de la madrugada. El sábado, la feria abrirá desde las 12.00 hasta las 2.00 de la madrugada. Cerveceras participantes Bidassoa Basque Brewery, Mala Gissona, Basqueland Brewing Project, Gross, Zarautz Beer Company, Laugar Rebel Beers, Basquery, Dougall's, Caleya, La Quince, The Flying Inn, La Debauche, Ayinger, Omnipollo, Brewski, Mikkeller, Sesma Brewing, Clown Shoes, Four Lions, Marina y Naparbier. Entradas Tienen un precio de 5 euros e incluyen el vaso oficial. Son gratuitas para los menores de 12 años.

El formato de la cita será, no obstante, «parecido» al de 2017. Mañana y el sábado estarán en Ficoba una veintena de cerveceras «para que todo el que se acerque a los stands pueda charlar con los responsables sobre las distintas características que tiene cada tipo de cerveza». Habrá también oferta gastronómica en forma de 'food trucks', con un apartado especial de comida sin gluten. Elena Casuso recordó que las personas celíacas también podrán probar cervezas aptas para ellos.

En esta segunda edición se han incorporado a la feria «ciertas novedades más afines al público cervecero». De esa idea proviene el cambio en cuanto a las fechas de la cita, que el año pasado se celebró en sábado y domingo, así como una ampliación del horario.

Asimismo, y aunque también en la primera edición «la música tuvo su importancia», este apartado regresa reforzado: la animación en directo tendrá «un peso mayor» con los conciertos que ofrecerán Lie Detectors y Dead Bronco. Los primeros actuarán mañana a las 23.00: «son una banda de Gipuzkoa con un directo muy divertido y un toque gamberro», explicó Mikel Llucia, de la Cervecería Boulevard. Dead Bronco, cuyo concierto será el sábado a las 23.00, es un grupo de Bizkaia «que hace una música folk y rockabilly, con un toque punk».

Cervezas de todo el mundo

Mikel Llucia confirmó que a la cita no faltarán «las mejores cerveceras de Euskadi»: repiten Bidassoa Basque Brewery, Mala Gissona, Zarautz Beer, Gross, Naparbier o Basquery, entre otras que ya estuvieron en la primera edición. Pero también «queremos dar al público la oportunidad de probar cosas nuevas», y en el festival se contará con la presencia de cerveceras de Cataluña, Asturias, Cantabria, Madrid, Valladolid y León; además de marcas internacionales que llegarán a Irun desde Francia, Suecia, Dinamarca, Alemania y Estados Unidos. «Son 'brewerys' muy importantes dentro del panorama europeo e incluso mundial, que tendrán stands importadores o distribuidores oficiales de la marca», explicó Mikel Llucia.

El Bask'n Brew Beer Festival incluirá «una demostración muy interesante» el sábado a las 13.00, a cargo de The Family Beer: «es una pequeña empresa que tiene productos para elaborar cerveza en casa y que nos enseñará cómo se hace de manera muy sencilla». Otra de las actividades paralelas será una exposición que se podrá ver el sábado a cargo de Beñat Elizalde, de Lasarte, «que habla sobre la relación entre procesos culturales como el 'do it yourself', el punk y el arte con la cerveza 'craft' y su estética», señaló Elena Casuso.