Experiencias y emociones únicas Josu Peña, Amaia Vázquez, Sergio Corchón, Beñat Quiñones y Miguel Arburua, en la presentación. / DE LA HERA La presentación de la iniciativa contó con la presencia de voluntarios de Irun y Hondarribia, que compartieron sus vivencias Atzegi hace un llamamiento al voluntariado en su nueva campaña JOANA OCHOTECO IRUN. Domingo, 8 octubre 2017, 00:20

Atzegi propone a toda la ciudadanía vivir experiencias «únicas e inolvidables»: viajes, actividades deportivas, encuentros... Emociones, en definitiva. Como esas cajas regalo que tan de moda se han puesto, pero con la diferencia de que estas experiencias no sólo son gratuitas sino que aportan mucho a quien las adquiere. 'Atzegi Xperience' es el lema de la campaña de la asociación guipuzcoana en favor de las personas con discapacidad intelectual, con la que quieren hacer un llamamiento al voluntariado.

Amaia Vázquez, del Servicio de apoyo a familias de Atzegi, y Sergio Corchón, delegado de Bienestar social del Ayuntamiento de Irun, dieron a conocer la campaña en la comarca del Bidasoa acompañados por tres voluntarios: Miguel Arburua, Josu Peña y Beñat Quiñones dieron testimonio de todo lo que esta experiencia les ha aportado.

«Empecé como voluntario hace siete años en Txolarte», explicó en euskera Josu Peña. «Fui con una mentalidad abierta y pasé allí tres años, que compaginé con otras experiencias de voluntariado». Ahora, realiza su labor entrenando a un equipo de fútbol cuyos miembros tienen discapacidad intelectual, pero él no los define así: sencillamente, «para mi, son mi equipo». Según aseguró Josu Peña, «también a ellos, el deporte les aporta mucho». Y a él, la propia experiencia, que tras todos estos años «es parte de mi vida. Yo no digo que sea voluntario, sino que siento esto como parte de mi vida». Josu Peña agradeció el apoyo de las familias, ya que «sin ellas, esto no podría salir adelante». «La labor que hacen los voluntarios es muy importante para las personas con discapacidad intelectual, pero también para sus familias», coincidió Amaia Vázquez.

Beñat Quiñones, otro voluntario, lleva tres años en Txolarte: «empecé con cierto reparo, porque no sabes cómo van a reaccionar ellos ni cómo lo vas a hacer tú ante sus necesidades...». Pero lo que ocurre, según asegura, es que «son ellos los que se preocupan por ti, te animan en todo momento... Al final, somos un grupo de amigos que quedamos los fines de semana por la tarde. A veces vamos de poteo, a talleres de repostería, hacemos manualidades, vemos una película...». Como cualquier cuadrilla, en definitiva. Beñat Quiñones animó a la ciudadanía a sumarse a este equipo: «nos hacen falta más voluntarios. Que vengan un día, y que prueben, porque seguro que se van a quedar con nosotros».

Sergio Corchón aseguró que «es un placer estar con esta entidad que tan buena labor hace en Irun y en toda Gipuzkoa». El delegado destacó la importancia de que «las instituciones apoyemos campañas tan interesantes y necesarias como esta. El Ayuntamiento y Atzegi trabajamos de forma muy estrecha y siempre con el ánimo de mejorar. Animo a toda la ciudadanía a acercarse a Atzegi, porque aportando también se llevarán mucho. El voluntariado es una de las experiencias más bonitas que puede tener una persona en la vida», aseguró Sergio Corchón. Amaia Vázquez agradeció el apoyo del Ayuntamiento y recordó que el objetivo de la campaña de este año es también «dar las gracias y poner en valor la labor que hacen todos los voluntarios». Asimismo, se pretende «animar a más personas, de diferentes perfiles, a vivir una experiencia inolvidable con nosotros. Cualquiera puede ser voluntario de Atzegi», subrayó.

Amaia Vázquez explicó que el acto central de la campaña tendrá lugar el día 10, a las 18.30 en el Teatro Principal de Donostia. El acto está abierto a todo el que quiera asistir.