«Veo el equipo que tenemos y estoy seguro de que vamos a ir a más»

Sodupe, Ocáriz, Ledo y Beltza en la boutique de Brioche Pasquier. El presidente José Ángel Sodupe se mostró tranquilo en la presentación del acuerdo con Brioche Pasquier

Siempre se dice que tras una derrota los equipos quieren competir cuanto antes para intentar recuperar sensaciones. El Bidasoa-Irun jugó y perdió el miércoles pasado contra el Ademar de León y tendrá que esperar hasta el sábado para volver a jugar. Lo hará contra el Benidorm en tierras alicantinas. Estos diez días, después de tres derrotas, se están haciendo largos.

El comienzo no ha sido el esperado, pero en el club están tranquilos. El propio presidente, José Ángel Sodupe, aseguró en la presentación de la renovación del acuerdo con Brioche Pasquier que «sabíamos que el comienzo iba a ser duro. Contra el Huesca pensábamos ganar, pero son cosas que pasan en el deporte. Solo se han disputado tres jornadas y estoy seguro de que pronto llegarán los puntos».

Preguntado por su estado de nerviosismo, Sodupe contó que «miro al equipo que tenemos y estoy seguro de que vamos a ir a más. Tengo ganas de que llegue la primera victoria, pero no estoy ansioso. Los exámenes hay que hacerlos a final de curso y entonces veremos si las cosas han salido bien o mal, pero no vamos a hacer valoraciones ahora. No voy a decir que me guste ver al equipo el último, porque no me gusta, pero es lo que está tocando y lo que tenemos que hacer a estas alturas es no mirar la clasificación».

Además, el presidente añadió que «no hay ninguna duda con el proyecto. La secretaría técnica y el entrenador están muy contentos y confiados con lo que tienen entre manos y la ilusión sigue intacta. En el último partido, contra el Ademar, dimos una muy buena imagen ante un equipo de Champions y eso seguro que le ha dado mucha confianza a los jugadores».

Cinco años unidos

El Club Deportivo Bidasoa y la empresa irundarra Brioche Pasquier, van a seguir caminando juntos esta temporada. Ya son cinco años de unión entre las dos entidades y las partes están muy satisfechas con la relación.

La palabra Pitch seguirá apareciendo en los pantalones de los jugadores del primer equipo y todos los equipos infantiles del club se llamarán Pitch Choco Barra Bidasoa.