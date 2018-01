«Veo al equipo comprometido y capaz de hacer las cosas bien» Dani Estrada golepa el balón ante la oposición de un adversario en el último partido en el Stadium Gal. / F. PORTU José Luis Ribera podrá contar con todos sus hombres a excepción de Urkizu para el encuentro ante los vizcaínosEl Real Unión recibe esta tarde al Bilbao Athletic en Gal (16.00 horas) BORJA OLAZABAL IRUN. Sábado, 20 enero 2018, 00:22

Cada jornada que pasa supone una oportunidad para el Real Unión. Una oportunidad para ganar, sumar tres puntos y empezar a notar su corazón latir. Y cada jornada que pasa es una ocasión menos que puede dejar pasar el Real Unión, que se encuentra en una delicada situación clasificatoria. Quedan diecisiete jornadas en juego, 51 puntos por repartir, y los de Irun necesitan sumar, como mínimo, la mitad.

Y es que si no es así, si el cuadro de Irun no cambia los veintiún puntos que tiene a día de hoy y los convierte, cuando acabe la temporada, en más de 46, no tendrá asegurado evitar uno de los puestos peligrosos de la tabla. Por ejemplo, el puesto en el que ahora mismo está, el de promoción de descenso.

Uno de los grandes problemas para esta tarde es que, después de dejar escapar dos buenas opciones para ganar ante equipos de la zona baja de la clasificación, el Real Unión tendrá que jugar contra el Bilbao Athletic. El filial rojiblanco es cuarto con 35 puntos y ha ganado cinco de los seis últimos partidos.

Pero ha llegado un momento en el que ya da lo mismo quién esté al otro lado del campo. El conjunto unionista solo puede pensar en conseguir la victoria y darle fin, de una vez por todas, a una racha que ha encendido todas las alarmas. Los de Irun llevan nueve jornadas sin ganar, las cinco últimas desde que la secretaría técnica tomara una decisión que tampoco ha surtido efecto, cambiar de entrenador.

Confianza en el equipo

José Luis Ribera compareció ayer en la sala de prensa del Stadium Gal y dejó claro que «veo al equipo comprometido y capaz de hacer las cosas bien. Aunque esto no asegura nunca el resultado, ya que vamos a jugar contra un equipo que también va a querer ganar. Nosotros lo que seguimos intentando es poner el foco en lo nuestro. Si llevamos a cabo durante el partido lo que hacemos entrenando, estaremos más cerca de conseguir la victoria y sumar tres puntos».

El entrenador dejó claro que «estamos recibiendo menos de lo que hacemos, así que tenemos que seguir mejorando en todo, lo táctico, lo técnico, lo mental... Quiero que el equipo siga en la misma línea, pero tenemos que ser más efectivos y atrevidos en la finalización. Lo que es seguro es que no tengo ninguna duda de que este equipo está preparado para competir».

Y preguntado por lo que marca la clasificación, Ribera respondió que «hacer cuentas a largo plazo no va a ningún lado. No quiero saber los puntos que voy a necesitar dentro de tres meses, lo único que me preocupa es que después del partido contra el Bilbao Athletic, quiero que tengamos tres puntos más».

Para intentar sumarlos, Ribera podrá contar con todos menos con Urkizu, que está lesionado.