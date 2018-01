Eneko Eizmendi jugará en el Unión Eizmendi en su anterior etapa. El club confirmó ayer su fichaje y el donostiarra reforzará al equipo en la segunda vuelta B.O. IRUN. Miércoles, 10 enero 2018, 00:54

La secretaría técnica del Real Unión tenía claro que necesitaba a algún jugador para reforzar al equipo de cara a la segunda vuelta y ya ha realizado su primer movimiento. El club anunció ayer el fichaje de Eneko Eizmendi, uno de los nombres que estaban sobre la mesa, que se volverá a vestir con la camiseta txuribeltz.

El donostiarra llega para ayudar en labores ofensivas y lo hace tras rescindir su contrato con su último equipo, el UCAM Murcia, donde no ha tenido mucho protagonismo. De hecho, solo ha participado en cuatro partidos ligueros. Eizmendi, antes de fichar por el UCAM, jugó en el Pontevedra y en el Albacete, equipo al que llegó procedente del Real Unión.

Hay que recordar que el paso del refuerzo unionista por Irun tuvo lugar en la temporada 2015/2016 y que llegó tras formarse en las categorías inferiores de la Real Sociedad y jugar en el Guijuelo, en el Betis B y en el Toledo. Como jugador del Real Unión disputó 37 encuentros y marcó nueve goles.

La llegada de Eizmendi cerraría la puerta a Javier Garrido, ya que no quedarían más fichas que no sean sub23 libres. Aun así, no se descarta la llegada de algún jugador joven en forma de cesión.