El documental 'Gurs, un recuerdo desde el olvido' se estrena en Irun Uberka Carda, Ramón Villalba, Alejandro Santos, Mónica Martínez, Natalia Cambronero y Josu Chueca. / PORTU El Centro Cultural Amaia acoge mañana, a las 19.00, la proyección del trabajo realizado por la Asociación Askatasunarte JOANA OCHOTECO IRUN. Jueves, 14 septiembre 2017, 08:54

El viaje comenzó con una exposición itinerante y continúa con un documental que también prevé un extenso recorrido que comienza, mañana, en Irun. El Centro Cultural Amaia acoge el estreno de 'Gurs, un recuerdo desde el olvido', a las 19.00 con entrada gratuita. La Asociación Askatasunarte firma este documental sobre el campo de Gurs, cuya proyección presentaron sus directores, Alejandro Santos y Natalia Cambronero, acompañados por la delegada de Derechos Humanos del Ayuntamiento, Mónica Martínez. Al acto asistieron también Uberka Carda, integrante del equipo que ha realizado el documental; Josu Chueca, historiador de la UPV; y Ramón Villalba, cuyos padres fueron prisioneros en Gurs.

«Este documental es fruto de dos años de trabajo y comenzó con una exposición artística e itinerante», recordó Alejandro Santos. La Asociación Askatasunarte promovió en 2015 un certamen artístico que fue el germen de la exposición, «que pretendía honrar la memoria del campo de Gurs». Tras esta experiencia «sentimos la necesidad de documentar la historia del campo, porque fuimos encontrando supervivientes, gente que había estado viviendo en las barracas de Gurs, sufriendo ese calvario. Gente que nos lo podía contar de primera mano», explicó Alejandro Santos.

La misión de Askatasunarte «siempre ha sido la misma: dar a conocer la historia del campo de Gurs. Teníamos limitaciones físicas con la exposición, y pensamos que el formato audiovisual era una buena manera de acercar esta historia hasta la vida de más gente». El proyecto comenzó «sin una ambición clara, más que la de recoger todos esos testimonios». Pero en los dos años de trabajo que hay detrás del documental «hemos ido creciendo, mejorando el proyecto progresivamente. Comenzamos humildemente y con pocos recursos, hemos llegado a un final bastante digno». Como mencionó Alejandro Santos «la presencia del lehendakari, Iñigo Urkullu, en el documental, lo certifica». Además del suyo, el audiovisual recoge intervenciones del alcalde de Irun, José Antonio Santano, y de varios historiadores.

Traspasar fronteras

Uberka Carda, miembro del equipo de filmación de 'Gurs', explicó que «mucha gente de nuestra generación no sabía ni que existiese este campo. Pero empiezas a implicarte, fuimos encontrando supervivientes y supimos que había que documentarlo todo. De esa documentación salió lo que ha quedado plasmado en el audiovisual». Uberka Carda subrayó que «ha sido un trabajo de corazón, que ha salido desde dentro. Si no, no te implicas de esta manera». Y, a pesar de que el documental transmite esa historia, aseguró que «hay que estar en Gurs para poder sentir, mínimamente, lo que sucedió allí. Hemos intentado plasmarlo en el documental». Uberka Carda señaló que es probable que tras ver el documental «haya gente que se quede un poco afectada, porque, al fin y al cabo, remueve los sentimientos. Pero es precisamente eso lo que nos hace movernos por el resto de la humanidad. Y, sobre todo, el recuperar para no olvidar».

Natalia Cambronero quiso transmitir, en nombre de Askatasunarte, su agradecimiento «a todas las personas que de manera altruista nos han acompañado en este camino, y han hecho posible la realización de este proyecto. Sin esas personas a las que Gurs les llegó al corazón, el documental no hubiera visto la luz». Cambronero tuvo una mención especial para «los supervivientes y sus familias, por querer compartir con nosotros su historia. Sin ellos, no hubiera sido posible».