«Hemos demostrado que la igualdad no es un adorno y menos en el día grande» Felices. Las cantineras del Alarde público, con la general y el comandante, en el Juncal. / F. DE LA HERA Las once cantineras del desfile público celebraron ayer su presentación en la plazoleta del Juncal MARÍA JOSÉ ATIENZA Irun. Jueves, 29 junio 2017, 00:17

Acompañadas, por primera vez, por la Banda del Alarde público, las once cantineras que desfilarán a las órdenes de la general Inma Landa llegaron ayer a la plazoleta del Juncal, donde se celebró su presentación oficial. A pesar del tiempo tormentoso que reinó desde primera hora de la tarde, el público del desfile igualitario no faltó a la cita de la antevíspera de San Marcial.

Ainitze Amador Mendizabal (Tamborrada), Isabel Guevara Gracenea (Banda), Ariane Bergara Sancho (Caballería), Amaia Balda Arruti (Landetxa), Adriana Muñoz Villar (Bidasoa), Iune Dorronsoro Laruskain (Olaberria), Sandra Castro Naval (Ama Xantalen), Arantxa de las Heras Urrestarazu (Lapitze) Iraia Maillo Alonso (Anaka), Maialen Agirresarobe Barandiaran (Santiago) y Oihana Fierro Sánchez (Artillería) fueron recibidas con aplausos y ambiente festivo. Aunque la mayoría de ellas ya han vivido el Alarde desde dentro, no hay duda de que todas guardarán un recuerdo muy especial de este año 2017.

Ohiana Picos volvió a ejercer de maestra de ceremonias, con un discurso festivo y reivindicativo, en el que afrimó que «aquí no estamos celebrando el día de San Marcial de 1522. Aquí estamos celebrando el Alarde que invita a participar en el puesto que le apetezca a toda la ciudadanía de Irun. Y eso es mucho más importante que la celebración de hace casi 500 años». Picos hizo referencia a las pioneras del Alarde igualitario, unas mujeres que, hoy hace 21 años, «parecía que solo querían algo tan sencillo y tan poquita cosa como participar en la fiesta de su pueblo». Pero «se equivocaban. Porque no fue sencillo. Pero sobre todo porque no es poca cosa. A partir de 1996, nada ha sido igual... Aquellas mujeres y quienes estamos aquí y ahora hemos demostrado que la igualdad no es un adorno y menos en el día grande de cada pueblo... La tradición, el patrimonio cultural, para que viva, se ha de adecuar a la realidad que le da sentido. Han pasado 500 años y nuestro Alarde es joven, fresco, vivo, porque lo ofrecemos a todas las personas que lo quieran disfrutar».

«Seguimos creciendo y este es nuestro camino. Somos una realidad que no tiene vuelta atrás»

Una a una, las cantineras fueron acercándose después al micrófono para pronunciar unas palabras, casi siempre de agradecimiento a familia y amigos, sin olvidar «a las mujeres que en el 96 decidieron salir de las aceras», al público que las arropó «en los años difíciles» y «a este Alarde que dignifica».

La general, Inma Landa, agradeció al público asistente «que hayáis venido a compartir la alegría y la felicidad de las cantineras. Estamos un año más aquí para hacer un Alarde igualitario, joven y alegre». Landa dio también las gracias a las instituciones que reciben cada año al Alarde público y añadió que «veinte años después, seguimos sin que el alcalde de esta ciudad nos reciba. Seguimos creciendo y este es nuestro camino. Somos una realidad que no tiene vuelta atrás. Cada vez está más cerca el día en que Irun tendrá un Alarde único e igualitario», concluyó la general.

Hoy se celebra la Revista de Armas, con este horario: Caballería (plaza del Ensanche, 16.00), Santiago (plaza del Triángulo, 16.30), Bidasoa (Palmera-Montero, 17.00), Ama Xantalen (plaza Urdanibia, 17.15), Olaberria (calle Victoriano Juaristi 17.30), Artillería (plaza San Juan, 17.50), Lapitze (plaza Pio XII, 18.30), Landetxa (calle Bizkaia, 19.05), Anaka (avenida de Puiana, 19.40).