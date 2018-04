Un cornish rex, el campeón en Ficoba

'Speedy of be glam' es un gato esbelto de tamaño mediano, con el pelaje corto y, en su caso, blanco y gris. En él destacan todas las características de la raza cornish rex, a la que pertenece, y ayer se llevó el gran premio de la XIII Exposición Internacional Felina que organizó en Ficoba, un año más, la asociación Amobs Star. Se disputó el primer puesto con un gato de la raza somalí, pero finalmente el jurado anunció que el cornish rex era el campeón del evento. Su dueña, la criadora francesa Carole Ribereau, muy emocionada, alzó a 'Speedy of be glam' para que el público lo contemplara.

La cita dirigida a criadores y amantes del mundo felino echó el cierre ayer tras una emocionante tarde en el pabellón 1 de Ficoba, con el reparto de los galardones en diferentes categorías. Los criadores de la oiar-tzuarra Gatería Sumava eran algunos de los muchos que esperaban con ciertos nervios a que anunciasen los ganadores. «Ya hemos competido y estamos a la espera. La primera jornada fue muy bien», explicaban, en referencia al sábado, cuando obtuvieron dos premios.

Los tres gatos que presentaron a la XIII Exposición Felina eran de raza persa. Estos criadores de Oiar-tzun aguardaban con paciencia el veredicto del jurado, «a ver qué pasa...». Y finalmente, ocurrió que sumaron un nuevo galardón a su palmarés, ya que uno de sus ejemplares se llevó el premio al mejor ejemplar de pelo largo de la jornada.

Como recordó Marie Pascale Partarrien, presidenta de Amobs Star, el jurado de la cita valora diferentes características en los gatos que se presentan al concurso: «La forma de la cabeza, el cuerpo, las piernas, el color, el pelaje, los ojos...». Se busca que los ejemplares se aproximen lo más posible a los estándares internacionales fijados para cada tipo de raza.

Parecidos a los mapaches

En esta edición han tenido especial relevancia los ejemplares de Maine Coon: los gatos de esta raza, originaria de Norteamérica, se caracterizan por su gran tamaño y pelo largo. Se les llega a comparar, por su apariencia, con los mapaches. Una colaboración entre Amobs Star y el club francés dedicado a la raza Maine Coon ha permitido a la Exposición Felina organizar este año una categoría específica para los ejemplares de este tipo.

Los Maine Coon han sido los grandes protagonistas, con la presencia de 65 ejemplares. Arturo, el gato de la criadora irunesa Ana Arnedo, es un buen ejemplo de esta raza y, además, «un triunfador: se ha llevado los premios de variedad de color», señalaba su dueña. Este espectacular gato de doce kilos ha obtenido decenas de galardones en distintos países. Entre los reconocimientos que ha conseguido Arturo está el título de «campeón mundial», contaba Ana Arnedo.

Otros de los gatos que han destacado en esta edición son los dos Pixie Bob que acudieron a Ficoba, unos felinos similares a los Maine Coon pero que tienen la cola muy corta.