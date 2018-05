Una copa para la despedida La plantilla del Bidasoa posó tras conquistar la Euskal Kopa en el polideportivo Hondartza. / F. PORTU El Bidasoa-Irun se marcha de vacaciones tras imponerse en la final a cuatro de la Euskal Kopa disputada en Hondarribia | El club sigue trabajando para cerrar los fichajes de dos laterales y está previsto que hoy se confirme a De la Salud BORJA OLAZABAL IRUN. Martes, 29 mayo 2018, 00:27

El 1 de agosto por la tarde. Es la fecha fijada por Jacobo Cuétara para la vuelta a los entrenamientos. Es decir, desde la finalización del partido del domingo contra el Amenabar Zarautz hasta el día en el que los bidasotarras se tengan que volver a vestir de corto, pasarán más de dos meses. Este será el tiempo de vacaciones hasta el comienzo de una nueva temporada.

Ya habrá tiempo de mirar hacia el futuro, pero ahora toca cerrar el curso, algo que el Bidasoa-Irun hizo el fin de semana con la disputa de la Euskal Kopa. Tras acabar la Liga Asobal con la victoria ante el Puerto Sagunto y en décima posición, los de amarillo tuvieron que estirar una semana más la temporada para disputar la final a cuatro en la que se iba a coronar al mejor equipo de Euskadi.

Los irundarras, sin Rodrigo Salinas, con su selección, ni el lesionado Jon Vázquez, se presentaron a la cita para medirse al Tolosa en semifinales y al ganador del Ereintza- Zarautz en la final. No tuvieron problemas para superar a los tolosarras, a los que superaron 35-29 para presentarse en la final del domingo contra los zarautztarras, que también le ganaron sin problemas al Ereintza de Errenteria.

En la final del domingo el Bidasoa se midió al siempre correoso Amenabar Zarautz. Los de Jacobo Cuétara tuvieron que estar atentos para ganar, ya que cada momento de despiste fue aprovechado por el rival para meterles en aprietos. El marcador final fue favorable a los de Irun, que acabaron ganando por seis goles, 17-23.

Los bidasotarras dieron carpetazo al año deportivo con una sonrisa y levantando la Euskal Kopa por cuarta temporada consecutiva. Sin lugar a duda, la mejor forma para decir adiós de manera definitiva a los cinco jugadores que no seguirán la próxima temporada. Además, Asier Zubiria volvió a tener un gran detalle a la hora de alzar un trofeo. No lo hizo solo, si no que pidió 'ayuda' a los otros jugadores que también dejan el Bidasoa; Eduard Nonó, Mikel Redondo, Borja Lancina e Ivan Popovic.

«Me ha dado pena»

Borja Lancina marcó sus últimos goles como bidasotarra en Hondartza y cuenta de la final que «siempre gusta ganar, y más si es en una final y contra Zarautz, que es un derbi y siempre nos pone las cosas muy complicadas. Hicimos un partido serio porque nosotros teníamos la obligación de ganar y ellos no tenían nada que perder. Veníamos cansados de toda la liga y sabíamos que iba a ser un partido largo, de guerra, y que no se iba a decidir hasta el final. Como así fue».

El central, que al igual que Popovic va a jugar en el Granollers, no esconde que «da pena marcharse porque he estado dos años muy a gusto y he jugado muchos partidos. La final de la Euskal Kopa fue el último, pero también estoy contento por lo que viene. Ahora tengo ganas de volver a jugar en Irun. Seguro que será emotiva mi vuelta, tocará pelearnos con amigos, pero somos profesionales y esas son cosas que siempre pasan».

Piezas para la plantilla

El club tenía previsto anunciar hoy mismo el fichaje de Sergio de la Salud, el central que llega para ocupar el puesto de Borja Lancina. Con la llegada del catalán, quedarían dos puestos más para completar el equipo. Dos puestos importantes, ya que el Bidasoa tiene que fichar un lateral izquierdo y otro derecho y los dos deben ser eficientes tanto en ataque como en defensa.

También se tienen que confirmar las renovaciones de Adrian Crowley, Markel Beltza, Jon Vázquez e Iñaki Cavero.