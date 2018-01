SPI ve «claros indicios de descalabro en el pacto de Gobierno entre PSE y PNV» David Soto Habla de «desgobierno» porque los socios «no saben dónde van» y cita «varias desavenencias en los últimos meses» IÑIGO MORONDO IRUN. Martes, 16 enero 2018, 00:17

El desacuerdo del pasado viernes entre los socios del equipo de Gobierno municipal no ha pasado desapercibido para la oposición. El delegado de Urbanismo y portavoz del PNV, Xabier Iridoy, hizo una nota pública anunciando un acuerdo con los propietarios del suelo del ámbito Korrokoitz. A las tres horas, el delegado de Hacienda y portavoz socialista, Miguel Ángel Páez, sacó otra nota negando el acuerdo y afirmando que lo que hay es una propuesta de la parte privada que no tiene aún el visto bueno de ningún técnico.

«Muchas veces hemos oído a los socios del Gobierno decir que su pacto da estabilidad. Poca, si ni se comunican entre ellos asuntos que son ejes de su 'Pacto por Irun'», criticó ayer el portavoz de Sí se Puede Irun, David Soto. «Son varias desavenencias en los últimos meses hasta llegar a este absurdo mediatizado que ha supuesto el acuerdo (o no) sobre el ámbito Korrokoitz». Puso dos ejemplos, «la absurda gestión del traslado de las pistas de Plaiaundi, sin diálogo entre los socios de Gobierno, y lo ocurrido con los presupuestos municipales. Estábamos negociando con el delegado de Hacienda y teníamos contactos con el PNV a instancias de este partido, no por iniciativa nuestra. Luego, en el pleno, nos dejaron aparcados cuando llegaron esas enmiendas negociadas con el PNV».

Para Soto, «son claros indicios del descalabro del pacto de gobierno entre PSE y PNV. No se entienden entre ellos y se ve a las claras que, a medida que se acercan las elecciones, su pacto se reduce a una pugna electoralista y partidista por ser quien más pecho saca». El concejal de SPI se mostró preocupado porque «a falta de año y medio para el final del mandato, el Gobierno hace aguas por falta de seriedad, responsabilidad, coordinación y diálogo». Indicó que mientras en los primeros dos años cabía hablar de un «tripartito municipal por los acuerdos entre PSE, PP y PNV, ahora es un desgobierno municipal, porque no sabemos hacia dónde van».

Korrokoitz, tema importante

Más allá de la deriva discordante en la coalición de Gobierno, el tema de la última disputa no es poca cosa. «Tras 30 años de inacción de los sucesivos gobiernos municipales, nos alegra que se den pasos en Korrokoitz», valoró el portavoz de SPI, aunque calificó de «inesperada», la noticia de un acuerdo. «Nos interesamos en varias ocasiones por este tema y sólo nos habían dicho que había una mesa de negociación entre representantes de los propietarios y técnicos municipales». Por eso le llama la atención que «en un tema de esta importancia, se hiciera público un acuerdo del que no se ha informado a la oposición. Hubiésemos querido participar, al menos opinar, pero si no hablan entre los socios del gobierno cómo nos iban a decir algo a los demás. Una falta de seriedad absoluta».

Soto aseguró que todo lo que sabe sobre la situación de Korrokoitz se lo contó Xabier Iridoy «cuando yo le llamé al ver la noticia del acuerdo y el desmentido posterior. Me hizo un repaso de lo ocurrido en el último año, pero a destiempo, cuando ya había salido todo». Así, ahora saben que «es una propuesta de los promotores privados, pero seguimos sin saber si tiene el aval de los técnicos municipales porque el PNV sigue diciendo que sí y el PSE, que no». El edil remarcó que su grupo no sabe «qué nivel de acuerdo hay con los propietarios, qué ocurrirá con los reaolojos... Pero los perjudicados son los de siempre, vecinos que llevan decadas padeciendo la degradación de su barrio, la falta de dotaciones públicas y las calificaciones fuera de ordenación. Ahora, además, la improvisación y la inseguridad jurídica que demuestran PNV y PSE».