Las 'Ciudades que Caminan' se reúnen en Irun la semana que viene Movilidad. Cristina Laborda detalló los objetivos y el programa del congreso que acogerá Ficoba. / F. DE LA HERA Ficoba acoge el congreso de esta red de municipios centrada en impulsar una movilidad urbana más amable y más sostenible IÑIGO MORONDO IRUN. Miércoles, 18 octubre 2017, 08:16

La Red de Ciudades que Caminan está formada por una treintena de municipios de Portugal y España entre los que se encuentra Irun, localidad que acoge los días 26 y 27 de octubre, jueves y viernes de la semana próxima, la quinta edición del congreso de la entidad.

En este encuentro se dará a conocer entre los miembros de la red el manual 'Ciudades pensadas para caminar' que han elaborado conjuntamente la propia asociación y la DGT. «Se presentó hace unas semanas en Madrid, pero para acercarlo a los socios, los coordinadores consideraron que Irun, que tenía un papel en su realización por el impulso del límite de 30 kilómetros hora, era el lugar adecuado», explicó Cristina Laborda, delegada de Movilidad.

Aquella apuesta del Consistorio por reducir la velocidad máxima en el municipio fue reconocida en el II Congreso de la red con el Premio Ciudad que Camina para municipios de entre 50.000 y 100.000 habitantes. Además del Irun 30, el jurado valoró en aquella ocasión la peatonalización que se había llevado a cabo en la plaza de San Juan y el entonces aún proyecto de conexión peatonal y ciclista de Gain Gainean. «Lo hemos contado en varias ocasiones pero celebrar el congreso en Irun ofrecía la oportunidad de que los socios de la red, que nos habían mostrado su interés, conocieran la realidad in situ», destacó Laborda.

En el congreso, Irun mostrará sus proyectos para ser «una ciudad pensada para caminar»

Así, la recepción oficial a los representantes de Ayuntamientos portugueses y españoles que el jueves día 26 tendrá lugar en la casa consistorial, irá seguida de «un paseo por el centro para que los visitantes vean el Irun 30 en funcionamiento y conozcan las peatonalizaciones de la plaza de San Juan y de la plaza de Urdanibia y el parque Gain Gainean».

Ya que acoge el congreso, Irun no se quiere conformar con «mostrar lo conseguido en los últimos años, que para nosotros es importante (Irun 30, peatonalizaciones, mejoras en el transporte urbano, aumento de bidegorris y del uso de la bicicleta). Vamos a poner en común con los socios de la red nuevos pasos que estamos dando, cuyos frutos se empezarán a ver en 2018». Se refería la edil a iniciativas como incluir la perspectiva de género en el Plan General o la recientemente presentada por Bienestar Social, 'Ciudad de las Mujeres'. Con proyectos como éstos «queremos que la ciudad y su movilidad se palanteen pensando en el día a día de todos y todas, no sólo mirando a los centros de trabajo, no sólo para el ocio, sino que sea una ciudad que pueda vivirse con seguridad y tranquilidad». Para concretar los objetivos que hay detrás de esas palabras, Laborda aludió a ejemplos como «que la ciudad haga más autónomos a los menores (que puedan ir solos al colegio, que puedan jugar en la calle...) y a los mayores (con calles más accesibles, con espacios de descanso y de estancia...).

Inscripción gratuita

Todas estas ideas se recogerán en una conferencia que abrirá la jornada de trabajo del viernes, en Ficoba, y que pronunciará Naiara Zabala, arquitecta del área de Urbanismo del Ayuntamiento. A continuación, Pablo Barco, coordinador de la Red de Ciudades que Caminan, presentará el manual 'Ciudades pensadas para caminar'. La sesión matinal se cerrará con tres talleres de trabajo sobre actuaciones para calmar el tráfico, fórmulas para activar a la comunidad en la promoción de ciudades que caminan e ideas en accesibilidad y seguridad.

Ya por la tarde, se darán a conocer buenas prácticas de otros Ayuntamientos de la red y se clausurará el congreso con la entrega de los premios de este año.

La organización no ha querido limitar la participación en el congreso a los socios de la red así que quien desee asistir puede inscribirse gratuitamente en irun.org. «Hemos propuesto tanto a los grupos municipales como a las entidades que día a día colaboran en la Mesa de Movilidad que acudan. Creemos que es interesante poder participar en un foro de opinión y de debate como es este congreso», señaló Laborda.