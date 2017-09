Chambao y Asian Dub Foundation encabezan el cartel musical de Expogrow Lamari de Chambao. / EFE El festival se celebrará los días 15 y 16 en una carpa instalada en el exterior de Ficoba, con la actuación de una decena de grupos y DJ M. A. I. IRUN. Domingo, 10 septiembre 2017, 11:11

Los días 15, 16 y 17 de septiembre se celebrará en Ficoba la feria Expogrow, una de las grandes citas de la cultura cannábica, en la que participarán 180 expositores de empresas venidas de los cinco continentes. Además de la zona expositiva, Expogrow ha programado actividades paralelas, con la participación de invitados expertos en la temática, así como un Festival de Música, en el que se anuncian conciertos de Chambao, los británicos Asian Dub Foundation y London Afrobeat Collective y la australiana Saritah, entre otros grupos y solistas.

Los conciertos y las demás animaciones tendrán lugar bajo una carpa instalada en la zona exterior de Ficoba. Este año habrá conciertos el viernes 15 y el sábado 16 y las actuaciones en directo comenzarán a partir de las 19.00 horas.

El día 15 actuará el grupo malagueño Chambao, que presentará los temas de su último disco, titulado 'Nuevo ciclo'. María del Mar Rodríguez, Lamari, compuso gran parte de este nuevo trabajo a la vuelta de un viaje que realizó a principios de 2015, tras haber cerrado los primeros quince años de trayectoria musical con Chambao.

El día 16, el grupo estrella será Asian Dub Foundation, banda británica que ha sido cabeza de cartel de festivales de reconocido prestigio, como Exit Festival (Serbia), Rock For People (República Checa) o Couleur Cafè (Bélgica). Este grupo ha estado promocionando su disco 'More signal more noise' por Europa y Australia y ahora podrá escucharse en directo en Ficoba.

Además de las bandas citadas, participarán los franceses Dirty South Crew y Natascha Rogers y los DJ Don Cornelius y Víctor Santana (España) y Negrote (Alemania).

Más información sobre el festival, en la pagina web www.expogrow.net/2017/