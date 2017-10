Las canciones de Sabina y Serrat sonarán en directo en el Palace Iñaki Salvador ofrecerá mañana en el Palace, junto con 'Pirata', temas de Serrat y Sabina. / SARA SANTOS El pianista Iñaki Salvador y el saxofonista L.M. Moreno 'Pirata', esta vez con guitarra y voz, unen sus talentos para dar vida a los temas de estos dos grandes cantautores I. MORONDO IRUN. Jueves, 26 octubre 2017, 08:00

Dos leyendas vivas de la canción, Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, no son esta vez actores sino objeto de un espectáculo musical. El pianista Iñaki Salvador y el multinstrumentista L.M. Moreno 'Pirata' rinden homenaje a la espectacular pareja de cantautores en un concierto que tendrá lugar mañana, a las 22.30 horas en el bar Palace, en el encuentro de la calle Iglesia y la avenida de Navarra.

Iñaki Salvador es intérprete, arreglista y compositor, con formación superior en música clásica y un interés manifiesto por el jazz que le llevó a aprender junto algunos grandes de este lenguaje y convertirse en profesor de piano jazz en el Centro Superior de Música del País Vasco (Musikene). 'Pirata' es un músico multidisciplinar, intérprete de casi cualquier instrumento de viento, cantante en grupos rockeros como 'Los del Gas' o guitarrista si es lo que hace falta. Algún trasnochador lo conocerá como el saxofonista de la banda que acompaña a Buenafuente en su Late Motiv.

Estos dos músicos guipuzcoanos, muy reconocidos, se han alíado para poner en marcha 'Sabina Serrateando', una actuación que proponen en esta ocasión al público irundarra en un concierto de la mano de Lady Red Management incluido en el programa municipal de música en vivo Irun Zuzenean.

«Son ya canciones de todos»

«Empezó de la manera más tonta», cuenta Pirata. «Iñaki y yo hemos coincidido muchas veces trabajando en varios proyectos, tocando con otros artistas. Ocurría a veces que en una prueba de sonido o esperando a algo nos poníamos con alguna canción de Sabina o de Serrat, que a los dos nos encantan. Un compañero nos dijo un día que por qué no lo hacíamos en serio».

Se lo tomaron a guasa, pero acabaron preparando un pequeño repertorio y presentándolo en el Cyne Reyna, en la Errenteria natal de 'Pirata'. «Dejamos muchas canciones en el tintero», confiesa, porque ambos cantautores son prolíficos, pero la propuesta gustó «y desde ahí todo se ha ido complicando de tal manera que hemos tenido que hacer casi una minigira».

Salvador pone el piano; 'Pirata' la guitarra y la voz. No son ni Sabina ni Serrat, «que nadie espere encontrárselos porque no van a estar. Pero, oye, al menos el concierto es en un formato más íntimo, no como cuando vas a verles a ellos en macroescenarios desde la fila noventaytantos, que casi ni los ves».

'Pirata' es el que canta, «a Iñaki nunca le dejamos cantar», dice riendo. «Pero sí que le damos un micro porque durante la actuación hablamos mucho con el público, contamos chascarrillos, la gente nos pregunta cosas, nos hace peticiones. Es muy interactivo. Estas canciones tienen tantos años que son un poco de todos y normalmente la gente que viene a esto es muy fan de Sabina y de Serrat». Es una oferta sencilla, sin demasiadas pretensiones, «pero el público se lo pasa bien y nosotros también».