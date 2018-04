Bioterra suma para seguir creciendo Imagen de una edición anterior de la feria Bioterra, con decenas de stands llenando uno de los pabellones de Ficoba. / F. DE LA HERA Con el objetivo de acercarse a nuevos públicos, la cita sobre ecología y sostenibilidad ha renovado su imagen La feria celebrará su XV edición el primer fin de semana de junio en Ficoba JOANA OCHOTECO IRUN. Domingo, 29 abril 2018, 00:31

Bioterra alcanza su adolescencia con el aval de haber conseguido duplicar sus cifras en estos quince años: los 6.000 visitantes de aquella primera cita de 2004 han crecido hasta los 12.000 en sus últimas ediciones; y los expositores han pasado de 70 a alrededor de 170, más del doble. La feria de los productos ecológicos, la bioconstrucción, las energías renovables y el consumo responsable afronta su XV edición con «un excelente estado de salud», señala Mónica Alday, directora de Bioterra. La cita se celebrará del 1 al 3 de junio, y la previsión es que, también este año, se llenen los tres pabellones de Ficoba y su zona exterior: hasta el momento se ha vendido el 80% del espacio disponible para expositores.

Bioterra quiere seguir creciendo, y para ello, apuesta por acercarse a «un público nuevo: personas que se preocupan por su salud, por su entorno y por el medio ambiente, pero que todavía no saben que pueden hacer mucho más en su día a día» para mejorar esas facetas. Como resumió Mónica Alday, Bioterra tiene como principal objetivo «divulgar pautas que nos ayuden a ser más sostenibles» mediante pequeñas acciones cotidianas que, unidas, pueden sumar un gran aporte a la construcción de un mundo más sostenible.

Vestirse y alimentarse mejor

Una de las novedades de Bioterra 2018 es su nuevo logotipo, «más minimalista y actual», explicó Alday. La directora de la feria se refirió también a «los expositores, que son una parte muy importante de Bioterra». Una de ellos es Garbiñe Tolosa, de la empresa de textil ecológico Maripuri Tijeritas. Este sector va a tener relevancia en la próxima edición de Bioterra, a través de unas charlas que impartirán el clúster de la moda de Gipuzkoa y la Asociación Española de Moda Sostenible. «Uno de los grandes sectores contaminantes es el textil», señaló Garbiñe Tolosa. «Cómo nos vestimos y qué cosméticos usamos» puede ayudar a marcar la diferencia. «La moda rápida y barata tiene un coste muy alto para el planeta y para mucha gente». En cambio, la moda sostenible ofrece «productos de muy buena calidad, con más durabilidad y que te ayudan a sentirte más 'tú'», en contraposición a «la homogenización a la que nos tiene acostumbrados la moda rápida». Garbiñe Tolosa reivindica el poder comprar «una ropa que me gusta, que me hace sentir bien, que me va a durar y me hace sentir diferente».

Una de las herramientas que utiliza Bioterra para divulgar su mensaje es la organización de un amplio programa de actividades que permite a los visitantes aprender y divertirse al mismo tiempo. Un ejemplo es la demostración de cocina vegetariana que impartirá Xabier Mendizabal, del restaurante El Curry Verde, en el espacio Sukaldean de Bioterra.

La directora de la feria destacó el caso del restaurante hondarribitarra, «que apostó por la alimentación ecológica y ha sido un ejemplo de lo que consideramos un visitante profesional de Bioterra que, además, colabora con nosotros». Xabier Mendizabal aseguró que la feria «ha sido una visita obligada para nosotros todos los años. Nos ha servido para conocer productores y comercializadoras de productos ecológicos. A nivel profesional, para nosotros es muy cómodo que estén tan cerca y en un mismo espacio». Asimismo, el movimiento de visitantes que genera Bioterra en su fin de semana de celebración «nos trae clientes al restaurante. Esos días se trabaja un montón».

Pero Mendizabal destacó también lo que supone Bioterra, además de como profesional, «como miembro de una generación cuya conciencia ecológica está despertando. Lo veo mucho en amigos que tienen hijos. Esta feria da la oportunidad de conocer cómo alimentarnos mejor o qué hacer para mejorar el mundo».