EH Bildu pide «exprimir» la Ap-8 con la ampliación a seis carriles entre Ventas y Behobia

Los problemas de tráfico de las últimas semanas, con colas kilómetricas en la Ap-8 desde el peaje de Biriatou, ha llevado a que diversas instituciones y partidos políticos hayan puesto sobre la mesa posibles soluciones. Irungo EH Bildu se ha sumado al debate planteando los graves efectos de la situación actual «en el tráfico interno de la ciudad y de sus barrios, especialmente de Behobia».

«Una movilidad sostenible supone que en la ciudad haya tráfico con origen o destino en ella, no tráfico de tránsito, que debería circular por un anillo exterior», explicó el edil abertzale, Dani Berasategi. Para la coalición, con una variante norte saturada «Irun necesita un anillo al sur. Para algunos la solución es la Ronda Sur. Para nosotros no. Pensamos que antes de eso hay que exprimir al máximo las infraestructuras existentes». Dado que más allá de Biriatou y hasta antes de Ventas, esta autopista tiene tres carriles en cada sentido, «proponemos que los 7 kilómetros de la Ap-8 en Irun se amplíen también a 6 carriles» y que se haga además «con amplitud de miras. No es un problema local, sino territorial, autonómico, incluso del Estado español».