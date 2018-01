Bildu critica que el Gobierno local «nos toma el pelo con Plaiaundi» Plaiaundi. Díez, Melida y Berasategi expresaron el enfado de Bildu con la gestión del Gobierno. / F. DE LA HERA Los ediles, enfadados, dicen que lo ocurrido las últimas semanas «raya lo esperpéntico»Lamentan que, al licitar otro proyecto en la zona, el Gobierno descarte, de facto y sin el prometido debate, su propuesta de llevar las pistas a San Miguel-Anaka IÑIGO MORONDO IRUN. Martes, 9 enero 2018, 00:17

El Grupo Municipal de Euskal Herria Bildu compareció ayer al completo para hablar del futuro de las instalaciones deportivas de Plaiaundi y criticar lo que calificaron de «ineficaz y bochornosa», la gestión realizada por el PSE, «junto al PNV estos últimos años». Según el portavoz de EH Bildu, Jokin Melida, que compareció junto a los otros dos ediles de la coalición, Joxe Díez y Dani Berasategi, los últimos capítulos en este culebron «rayan lo esperpéntico».

La coalición abertzale recordó las sucesivas ubicaciones potenciales, algunas «inviables a todas luces», con las que los distintos gobiernos locales, incluido el actual, «han mareado a los demás partidos, a los clubes implicados y a la ciudadanía general». A la vista de lo ocurrido en el último mes, afirmó que «nos han tomado el pelo a todos».

«El 20 de diciembre se nos convocó a una Junta de Portavoces», relató Melida. «Nos dijeron que la opción de Zubieta, la que tanto han defendido PSEy PNV durante años, se descartaba definitivamente, sobre todo porque al municipio vecino no le interesa. Es algo que los grupos políticos y los clubes deportivos sabíamos. Lo que no sabemos es con qué fin se ha querido estirar este chicle. Esa zona, por muchos motivos, era del todo inviable». En ese mismo encuentro, aseguró Melida, se les emplazó nuevamente (en julio se dijo que sería en septiembre; en octubre, que sería en diciembre) a un debate sobre todas las ubicaciones viables, esta vez «para después de Reyes. Nos pidieron que hasta entonces no hiciéramos público el descarte definitivo de Zubieta. Al mismo tiempo, nos informaron de otra nueva ubicación en estudio, Zubieta-Irun», que se sumaba al abanico de posibilidades, entre las que estaba incluida, incidió el edil, la propuesta de Bildu: San Miguel-Anaka.

Una zona de Zubieta que está en suelo de Irun es la nueva opción sobre la mesa

Compromisos incumplidos

La primera queja de la coalición abertzale es que, una semana más tarde, «sin previo aviso e incumpliendo lo acordado, el delegado de Urbanismo, Xabier Iridoy, salió públicamente a declarar Zubieta-Hondarribia como ubicación descartada». Pero el gran enfado llegó «cinco días después, al ver publicado en el BOG (Boletín Oficial de Gipuzkoa) que el Gobierno licitaba la redacción del proyecto del campo de fútbol de San Miguel-Anaka».

La última modificación del Plan General para San Miguel-Anaka incluía ese campo de fútbol. Bildu lo mantuvo cuando presentó al Gobierno municipal su propuesta para llevar al ámbito el campo de rugby y las pistas de atletismo. «Pero, lógicamente, la ordenación era distinta», explicó Berasategi. «Tal como se ha licitado, es incompatible con el traslado de las instalaciones de Plaiaundi». Supone, parece, un descarte por la vía del hecho, «sin que se haya celebrado ese debate que el delegado de Urbanismo nos ha prometido varias veces y ha ido retrasando y retrasando», clamó Melida.

El portavoz mantuvo que en este asunto su grupo ha sido «políticamente honesto y, además, hemos confiado en las personas. Hicimos nuestra propuesta para San Miguel-Anaka y vimos que el Gobierno no la tomaba en serio. Con nuestros propios recursos, trabajamos la propuesta en el plano técnico y jurídico para proponer soluciones a las dificultades que había. Todo eso se lo entregamos al Gobierno en un dossier para que lo contrastaran técnicos municipales. Hemos trabajado con seriedad y con responsabilidad, hemos sido constructivos», insistía Melida. Por todo ello, aseguraba que descartar su propuesta de esta manera, «ejecutando planes» que «no la tienen en cuenta y la anulan, sin discutirlo, sin hablarlo siquiera, es uno de los mayores desprecios a los que hemos sido sometidos en estos años».

Para Bildu, «lo ocurrido estas últimas semanas (el descarte definitivo desde el Gobierno de una opción que debía estar descartada hace tiempo; hacerlo saltándose una petición expresa de discreción desde el propio Gobierno; la nueva ubicación de Zubieta-Irun, sacada de la chistera; la falta de información sobre la anterior ocurrencia, Txenperenea, cuyo informe elaborado por técnicos municipales no nos dejan ver; la licitación de una redacción de proyecto en San Miguel-Anaka obviando que aún es una opción real para trasladar las pistas) raya lo esperpéntico». Los ediles abertzales exigieron «una explicación, una disculpa y, sobre todo, una pronta rectificación ante tan lamentable situación».

Díez señaló que confían en que se pare la licitación y San Miguel-Anaka se incorpore realmente al debate final que Bildu defiende culminar «con un proceso de participación donde a los ciudadanos se les explique cada opción viable para que elijan».