Bildu afirma que San Miguel-Anaka es una opción viable para Plaiaundi

La coalición mostró ayer un informe jurídico que justifica que llevar al ámbito las instalaciones deportivas es posible «si hay voluntad política»

IRUN. Jueves, 18 enero 2018

San Miguel-Anaka es una de las cuatro opciones que aún maneja el Ayuntamiento como destino de las instalaciones deportivas que hay que sacar de Plaiaundi y EH Bildu sigue convencido de que es la mejor. Ayer, Dani Berasategi, edil de la coalición abertzale, dio a conocer el contenido de un informe de los servicios jurídicos de la formación que rebate algunas de las pegas que sugiere el análisis que realizaron los técnicos municipales.

Según el edil, su estudio está fechado «en noviembre porque el documento jurídico de los técnicos municipales es de agosto. Estábamos esperando a que nos entregaran la parte técnica pero, aunque también es de agosto, nos la han entregado en enero», se quejó. En lo técnico, el mayor problema parecen ser unas torres de luz incompatibles con la servidumbre aérea, «pero desde 2014 que hicimos la primera propuesta, la evolución en este campo ha sido grande, sólo que, aunque se lo pedimos, no lo han actualizado».

La clave del asunto está, por tanto, en que si al campo de fútbol previsto se le sumaran el de rugby y las pistas de atletismo, tal y como plantea Bildu, no cabrían todas las viviendas que el Plan General recoge para el ámbito. El informe de la coalición defiende que la solución «es sólo cuestión de voluntad política».

En el mejor de los casos, de las casi 900 viviendas previstas, se podrían construir 710; si no, al menos unas 440. Pero en todas las situaciones «se cumpliría el estándar del 75% de VPO y se incluirían todas las viviendas comprometidas con el Gobierno Vasco». Lo que se quedaría fuera y habría que trasladar a otros ámbitos (sin problema por estar desligada de vivienda libre) sería siempre VPO «que correspondía a otros ámbitos y se trasladó aquí. El Plan General de Irun de 1999 recoge esos cambios, pero con la Ley del Suelo de 2006 ya no se debería poder hacer: la dotación de VPO debe quedar en el mismo ámbito que la vivienda libre. Sin embargo», aprovechó para apuntar el edil, «en lo que llevamos de mandato hemos trasladado fuera de su ámbito la VPO de las operaciones de Ikust-Alaia y Almirante Arizmendi; no se debe repetir».

Volviendo a San Miguel-Anaka, Berasategi aclaró que unos 21.000 m2, un tercio de lo que ocuparían las pistas deportivas, «se los compró en 2010 el Gobierno Vasco al Ayuntamiento, que los había adquirido con las compensaciones por las VPO trasladadas de otros ámbitos». Señaló que aún hay «33.000 m2 en el ámbito en manos privadas» por lo que valoró que es cuestión de que ambas instituciones lleguen «a acuerdos y transmisiones» con esos propietarios. «Son problemas que se pueden solucionar con voluntad».