El bidegorri de Santiago a Plaiaundi comenzará a construirse en 2018 Por la bahía. El nuevo bidegorri unirá los puentes con el parque ecológico por la orilla de la desembocadura del Bidasoa. / FLOREN PORTU En una reunión con el alcalde, la viceconsejera de Medio ambiente del Gobierno Vasco dio cuenta también de los avances para generar una nueva laguna a la espalda del Instituto Plaiaundi IÑIGO MORONDO IRUN. Miércoles, 12 julio 2017, 00:12

La mesa interinstitucional para desarrollar el Parque Ecológico de Plaiaundi empezó a reunirse con cierta asiduidad hace casi cuatro años porque el estuario del Bidasoa, muy valorado por su alto valor natural, no está siquiera cerca de ser lo que está previsto que sea. Durante este tiempo se ha hablado mucho, se ha aprobado algo pero, hasta ahora, «se ha avanzado muy lento. Demasiado lento», valora el alcalde de Irun, José Antonio Santano.

Por ese motivo, el primer edil ha mantenido recientemente una reunión con la viceconsejera de Medio Ambiente del Ejecutivo autonómico, Elena Moreno. «Hemos hablado de varios asuntos relativos a Plaiaundi y su entorno y, entre otras cosas, ha confirmado que el bidegorri para unir el parque con la zona de los puentes de Santiago está en fase de redacción de proyecto y que la tramitación para crear una nueva laguna en la trasera del Instituto Plaiaundi está avanzada y esperan iniciar los trabajos el año próximo».

El traslado de las pistas

Cuando se habla de desarrollar el Plan Especial de Protección del Txingudi todo suele girar en torno al traslado de las pistas deportivas que actualmente se encuentran aún en Plaiaundi. «De eso también hemos hablado. Seguimos pensando que la mejor opción es Zubieta, pero pedí al alcalde de Hondarribia y a la presidenta de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi que nos dieran algunas referencias sobre los plazos que manejan para desarrollar el ámbito y pregunté si podríamos separar lo deportivo de lo económico», explica Santano. «Si la respuesta es diferente de la que entendemos que es la óptima, tenemos un plan B, pero hay que esperar a que nos contesten. Todo eso se lo he trasladado también a la viceconsejera. Por cierto, a ella tampoco le consta que exista una fecha límite, un ultimátum ni nada por el estilo. No digo que no lo haya, pero a este Ayuntamiento no se lo ha notificado nadie».

En cualquier caso, insiste el alcalde en que la salida de estas instalaciones no es lo único que falta por hacer. «Desarrollar la llamada laguna de San Lorenzo a espaldas del Instituto Bidasoa es una operación también muy importante. Según las últimas informaciones que nos han llegado, la Diputación ha empezado ya con las expropiaciones necesarias y la viceconsejera me ha confirmado que ellos están en situación de poder empezar las obras el año que viene».

Una previsión similar se maneja también para el bidegorri ribereño. «En esto el Gobierno Vasco sí que ha ido especialmente lento hasta ahora, por lo que sí nos parece muy importante que, casi cuatro años después de empezar a hablar de esto, por fin, estén redactando el proyecto y que lo estén haciendo, además, contando con la opinión de los técnicos municipales, pensando en que sea lo más útil posible para los ciudadanos». Este carril bici está llamado a conectar Plaiaundi con el entorno del puente Avenida , «aunque entre otras propuestas, los técnicos de la casa han trasladado al Gobierno Vasco la posibilidad de que se extienda un poco más y pueda conectar con el carril bici que actualmente viene de la calle Santiago y llega hasta más allá de Santiagotarrak».