El Bidasoa-Irun supera su marca del curso pasado en la Liga Asobal Kauldi hizo diez goles en el partido del sábado pasado ante el Teucro. Con la victoria ante el Teucro, ha llegado a los veinticinco puntos | El conjunto irundarra cerrará la temporada el sábado en Artaleku contra el Puerto Sagunto Miércoles, 16 mayo 2018

El Bidasoa-Irun va a cerrar la temporada consiguiendo algo tan importante como superar sus registros del curso pasado. Aunque la campaña ha sido irregular y se esperaba ver al equipo peleando por algo más, al menos por estar entre los ocho primeros clasificados, lo cierto es que los de amarillo ya tienen veinticinco puntos, dos más de los sumados en el curso de la vuelta a la Liga Asobal.

Los irundarras rompieron la barrera de los veintitrés puntos conseguidos el año pasado tras imponerse 27-31 al Teucro en Pontevedra el sábado en la penúltima jornada liguera. El encuentro estuvo igualado, pero en el tramo final los hombres de Jacobo Cuétara tuvieron más fuerzas y consiguieron llevarse el triunfo. Kauldi Odriozola, con diez tantos, fue el jugador más destacado del equipo.

La marca superada por el Bidasoa no tiene reflejo solo en la puntuación, si no también en lo clasificatorio. Los bidasotarras terminaron la pasada temporada en undécima posición y tras su último triunfo se han colocado décimos. Para mantener esa plaza tendrán que conseguir en la última jornada, como mínimo, el mismo resultado que el Benidorm, que está por detrás en la tabla.

Los de Irun y los alicantinos están empatados a puntos, pero el golaveraje es favorable a los primeros. Y es que en la primera vuelta el Bidasoa se impuso 24-27 en Benidorm y en la segunda, en Artaleku, los benidormenses solo pudieron ganar por un tanto.

Día de despedidas

En la última jornada el Benidorm tendrá un complicado compromiso con la visita a un Logroño que está luchando por la tercera posición, mientras que el Bidasoa lo tendrá algo más fácil, ya que cerrará la Liga Asobal jugando en Artaleku contra el descendido Puerto Sagunto a partir de las cinco de la tarde.

Será una tarde especial la del sábado, ya que servirá para despedir a varios jugadores que no seguirán vistiendo la camiseta amarilla. Se echará de menos a algunos como Nonó, Lancina o Popovic después de dos años en Irun, pero, sin lugar a duda, la despedida más especial será la del capitán Asier Zubiria.

El club tiene preparada alguna sorpresa al término del partido, así que será una tarde de esas en las que está prácticamente prohibido no acudir a Artaleku. Yo no me lo perdería.

Campeonato de España

Este fin de semana tendrá lugar en Artaleku la fase sector del campeonato de España cadete, en el que competirá el Liga Vasca del Bidasoa, además del Gijón, el Ademar y el San José Obrero. Los partidos empezarán el viernes a las 18.00 con el Gijón-Ademar. El Bidasoa debutará a las 20.00 ante el San José Obrero.