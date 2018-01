El Bidasoa-Irun juega hoy su primer partido de la mini-pretemporada Salinas todavía no ha vuelto de Chile por problemas con los papeles. / F. DE LA HERA F. DE LA HERA F. DE LA HERA F. DE LA HERA Jon Azkue ya está recuperado y se volverá a vestir de corto, algo que no hace desde el pasado 18 de octubre El equipo visita al Huesca, contra el que iniciará la segunda vuelta BORJA OLAZABAL IRUN. Miércoles, 17 enero 2018, 00:13

Esta semana ha comenzado la segunda fase de la preparación de cara a la segunda vuelta para los jugadores del Bidasoa-Irun. Después de unas primeras sesiones en las que el gimnasio y la pista de Artaleku eran protagonistas, comienzan los partidos amistosos para los de amarillo. El primero tendrá lugar esta misma tarde y los hombres de Jacobo Cuétara disputarán hasta tres encuentros antes de que comience la segunda vuelta de la Liga Asobal.

El rival de hoy será el Huesca y el choque se jugará en tierras oscenses a partir de las ocho y media de la tarde. Una buena piedra de toque para los de Irun, ya que el equipo que dirige José Nolasco será, también, el primer rival de la segunda vuelta, que comenzará el próximo 3 de febrero.

Hoy Huesca-Bidasoa (Amistoso en Huesca, 20.30). Sábado, 20 Bidasoa-Billere (Amistoso Homenaje a Unai Sagarzazu en Hondarribia, 19.00). Sábad0, 27 Bidasoa-Logroño (Amistoso en Elgoibar, 19.30). Sábado, 3 Huesca-Bidasoa (Liga Asobal en Huesca, 20.00).

Para el partido de esta tarde Jacobo Cuétara no podrá contar con Iago Muiña, que rescindió su contrato la semana pasada, ni con Rodrigo Salinas, que sigue sin volver de Chile por problemas de papeleo. Esta situación deja el lateral derecho vacío, un problema que podría repetirse durante la segunda vuelta en el caso de que Salinas sufriera algún tipo de contratiempo.

Además del encuentro de hoy, el Bidasoa-Irun disputará otros dos amistosos antes de que vuelve la competición. El próximo tendrá lugar el sábado en Hondarribia con el Billere en frente. El partido comenzará a las siete de la tarde y servirá para homenajear a Unai Sagarzazu, fallecido este verano y que jugó en el Bidasoa y en el Hondarribia.

Esta ronda de encuentros de preparación acabará el sábado día 27 con un duelo en Elgoibar contra el Logroño.

Jon Azkue, que se lesionó el 18 de octubre en el partido copero contra el Sinfín y que tuvo que pasar por quirófano, volverá a vestirse de corto esta tarde. El central oriotarra cuenta que «no he parado en todas las navidades. He entrenado con el segundo equipo y con el juvenil y la semana pasada ya me puse a las órdenes de Jacobo. Han pasado ya tres meses de la operación y estoy pudiendo entrenar con normalidad y sin ningún tipo de dolor, así que estoy contento».

Azkue tampoco esconde que «tenía muchas ganas de entrenar con el equipo y también de jugar partidos, que es lo que más nos gusta. Esta semana tenemos dos amistosos e iré metiéndome poco a poco para llegar en un buen nivel a la segunda vuelta. La primera la acabamos muy bien y estamos con mucha confianza para seguir haciendo las cosas bien y poder dar un paso hacia adelante».

Jon Azkue, que renovó por dos años en el 2016, acaba contrato esta temporada, pero el club está muy interesado en volver a ampliar su contrato para seguir contando con el central.