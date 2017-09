El Bidasoa busca su mejor versión Jon Azkue, en un lance del partido contra el Huesca de la primera jornada en Artaleku. / F. DE LA HERA Jacobo Cuétara, que asegura que «lo más importante es hacer un buen partido», no podrá contar con SalinasLos irundarras reciben esta tarde en Artaleku al Ademar de León (20.30) BORJA OLAZABAL IRUN. Miércoles, 20 septiembre 2017, 00:56

No ha empezado bien el campeonato liguero para el Bidasoa-Irun, que no ha conseguido sumar en las dos primeras jornadas ante equipos, en teoría, de su liga. Cayó en el debut en Artaleku contra el Huesca y también perdió en su primera salida, la del sábado a Puente Genil, donde recibió un severo correctivo. En las competiciones ligueras siempre se dice que lo mejor de las derrotas es que en pocos días hay opción de quitarse el mal sabor de boca ganando el siguiente partido, pero los de amarillo van a tener muy complicado cambiar la tristeza por alegría.

Y es que la Liga Asobal vuelve hoy mismo para el Bidasoa y lo hace con otro partido en Artaleku a partir de las ocho y media, pero el rival será un Ademar de León que el año pasado fue segundo y que ha iniciado el curso con dos triunfos en liga.

Ganar al conjunto que entrena Rafa Guijosa es una misión más que complicada. Y este objetivo se convierte en una misión casi imposible si te falta el jugador que debe ser tu referencia ofensiva.

Rodrigo Salinas no podrá jugar esta tarde ya que sigue con problemas en la mano que se lesionó en el partido contra el Huesca. Tiene varios ligamentos tocados de su mano derecha y, al igual que el sábado en Puente Genil, será baja.

Su ausencia, sumada a que a Iago Muiña no está al cien por cien por los problemas que arrastra en el hombro desde la pretemporada, le generan un gran contratiempo a Jacobo Cuétara, que al menos espera recuperar a los extremos Adrián Crowley y Jon Vázquez.

Con todo, el técnico comentó en la rueda de prensa previa al encuentro de hoy ante el Ademar que «lo más importante somos nosotros y lo que tenemos que conseguir es volver a nuestra mejor versión. Lo que no podemos decir es que por un partido que nos haya salido mal, no estamos contentos con el trabajo que estamos realizando».

De las opciones que tiene el Bidasoa de superar a un equipo como el leonés, apuntó que «tenemos que hacer un muy buen partido y luego ver con qué Ademar nos encontramos. Si un equipo de Champions juega bien, te gana. Si nosotros jugamos mal contra un rival de Champions, nos gana de diferencia. Pero si nosotros jugamos bien y ellos no lo hacen tan bien, es cuando podemos tener alguna opción».

Dura derrota

Los bidasotarras afrontan el encuentro de esta tarde tras la dura derrota sufrida en Puente Genil ante el Ángel Ximénez. Perder entraba dentro de las posibilidades, pero el 34-25 fue un palo que nadie esperaba y que deja al Bidasoa como colista. Solo son tres los equipos que no han puntuado, tampoco lo han hecho el Cangas y el Guadalajara, y los de Irun son los que peor diferencia de goles tienen.

Cuétara reconoció que «una derrota así duele. Si no doliera, estaría preocupado. No estuvimos en Puente Genil, ni en juego, ni en intensidad, ni en nada. No competimos bien, tiramos suave, no contactamos en defensa... En pretemporada hicimos cinco partidos buenos y uno malo y el problema es que estamos compitiendo al nivel de ese partido malo. Si hubiéramos competido al nivel de los otros cinco, llevaríamos dos puntos seguro y lo hubiéramos hecho bien en Puente Genil».

Los errores están detectados, y como dice Cuétara, lo que tiene que hacer el Bidasoa es recuperar su mejor versión. Ganar al Ademar no será fácil, pero un buen partido reactivaría el ánimo amarillo.

Birziklagol en los descansos

Desde este mismo partido, y en todos los que se disputen en Artaleku, los descansos estarán animados con el juego 'Birziklagol', que organiza el club con la colaboración de Servicios del Txingudi. Tres parejas tendrán que detectar en qué contenedor van los diferentes residuos y lanzar el balón a los agujeros correspondientes de un portería especial.