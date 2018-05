Bidasoa activa recibe el palacio de Ducourau para su 25 cumpleaños La agencia comarcal se ha mudado a su nueva sede coincidiendo con su cuarto de siglo y con un plan estratégico renovado para encarar el futuro próximo IÑIGO MORONDO IRUN. Domingo, 13 mayo 2018, 01:05

Las Aduanas desaparecieron en 1993. El contexto general de crisis se agudizaba en una comarca del Bidasoa económicamente muy dependiente de la productiva actividad aduanera. «La agencia comarcal de desarrollo, entonces Adebisa, fue una de las acciones de respuesta que plantearon en aquel momento los Ayuntamientos de Irun y Hondarribia», recordaba el alcalde irundarra, José Antonio Santano. Era el discurso de apertura del acto que Bidasoa activa organizó esta semana con un aire festivo y relajado. La plantilla de la agencia, los centros educativos de la comarca, asociaciones de todo tipo, tejido empresarial y otras instituciones (acudieron la viceconsejera de comercio y turismo del Gobierno Vasco, Isabel Muela, y la directora de Turismo de la Diputación, Maite Cruzado) acompañaron la doble celebración: los 25 años que cumple la entidad y su traslado a su nueva sede, el palacio de Ducourau.

Santano se extendió en su intervención, a pesar de que prefirió evitar los datos de la agencia, que «pueden consultarse y hablan por sí mismos». Se centró en las ideas que en 25 años Bidasoa activa ha hecho enraizar en la comarca. «Cuando un emprendedor quiere desarrollar su idea de negocio, cuando una persona quiere completar su formación para optar a un empleo... ¿Dónde van? No hay ni duda. A Bidasoa activa». Quiso el alcalde irundarra incidir en el agradecimiento a todas las personas que trabajan y han trabajado en la agencia por ser responsables de «que cualquier ciudadano de la comarca, cuando tiene una necesidad en estos asuntos, piense en Bidasoa activa como un espacio, un conjunto de personas, un servicio público, que le puede ayudar».

Perspectiva comarcal

Fueron los dos ayuntamientos del Bidasoa quienes lanzaron la iniciativa y quienes han mantenido la apuesta durante estas dos décadas y media, «con aciertos y con errores», admitía Santano.

Su homólogo hondarribitarra, Txomin Sagarzazu, aprovechó su intervención para renovar «el compromiso del Ayuntamiento de Hondarribia» que, aseguró, «se ha beneficiado durante todos estos años de poder colaborar con el de Irun en esta herramienta que se ha convertido en fundamental para nuestro desarrollo económico. Es importante la perspectiva comarcal, que los Ayuntamientos estemos juntos en todo lo que ponemos sobre la mesa; cuando trabajamos juntos es cuando acertamos a dirigir correctamente nuestras fuerzas». El vicepresidente de la agencia, Juan Mari Altuna, también concejal hondarribitarra, resumió su intervención en cuatro palabras: «Gracias, por el sobresaliente trabajo realizado. Zorionak, por el éxito logrado. Reto, porque cambiamos de sede con nuevas ilusiones ante el futuro. Bizirik, porque esta comarca esta llena de vida».

Cerró la ronda de discursos el presidente de la agencia, Miguel Ángel Páez. «Es un orgullo formar parte de esto. Ver a personas venir con ideas que se convierten en negocios sólidos con la ayuda de este equipo. Es talento bidasotarra 100%». No olvidó resaltar que no sólo en ese campo trabaja Bidasoa activa y habló de formación, de innovación, de turismo, de colaboración transfronteriza... Resaltó la importancia del trabajo conjunto de los dos municipios «aportando cada uno su granito de arena. Lealtad y colaboración, arrimando el hombro en momentos complicados. Esto no se podía hacer en solitario. Éste es un ejemplo de colaboración ejemplar en la que casi sin mirarnos ya nos entendemos y sabemos cuál es el siguiente paso que beneficia a los ciudadanos de nuestra comarca», declaró.

Páez aprovechó para presentar los retos que el nuevo plan estratégico realizado por la agencia apunta para el futuro inmediato. «El objetivo prioritario es la mejora de la competitividad de nuestro tejido económico, de la pequeña y mediana empresa, y en eso vamos a seguir». Mencionó también la atracción de empresas, el posicionamiento hacia el exterior y la mejora de la empleabilidad de la población.