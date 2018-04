Atrapados por Noelia Lorenzo Noelia Lorenzo Pino, con su nuevo libro, en la presentación que truvo lugar el jueves en el CBA. / F. DE LA HERA 'Corazones negros' es su cuarto libro y el caso más oscuro investigado hasta el momento en las obras de la autora La escritora irunesa presentó su nueva novela en una sala del CBA llena de fans MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. Sábado, 21 abril 2018, 00:45

Hace un par de años, en una entrevista concedida a DV con motivo de la publicación de 'La chica olvidada', Noelia Lorenzo decía que «si el muerto te atrapa en las primeras páginas, ya estás metida en la novela». No sabemos si tenía entonces 'Corazones negros' a medio escribir o aún estaba sólo en su cabeza, pero la frase fue premonitoria. «El muerto», en este caso «la muerta», una víctima de la trata de blancas, aparece en las primeras páginas de su cuarto libro y ya no te suelta.

'Corazones negros' (Erein/Cosecha Roja) fue presentado el jueves en la Biblioteca CBA, en una sala llena de fans de la escritora irunesa. Ejerció como maestra de ceremonias, en un ambiente distendido y casi familiar, Ana Azurmendi, criminóloga, antigua librera (Oskarbi) y seguidora incondicional de la obra de la autora. «Es la primera vez en más de treinta años que he sido librera en este pueblo, que presento un libro», dijo, «y lo hago porque es de Noelia. Es una mujer que no ha perdido el norte en ningún momento de su trayectoria literaria. Sabe de dónde viene, conoce sus límites y le gustan los retos. Cada vez se esfuerza más para hacer tramas más complicadas y para engancharnos más»'.

Ana Azurmendi recordó los inicios de Noelia como escritora, cuando un día llegó a la antigua Oskarbi del paseo Colón para ver si 'Chamusquina' (2013), su primera novela, se podía vender en una librería. Y ha podido comprobar que no sólo se podía vender, sino que aún se sigue vendiendo.

LAS FRASES Ana Azurmendi Criminóloga y exlibrera «Creo que es su mejor novela y que tenemos en Irun una tía que escribe como los grandes» Noelia Lorenzo Escritora «En esta ocasión, los lectores parten con ventaja, porque han sido testigos del crimen»

Después de 'Chamusquina', llegaron 'La sirena roja' (2015), 'La chica olvidada' (2016) y una legión de seguidores que el jueves hicieron cola, antes y después de la presentación, para que Noelia Lorenzo les dedicara su 'Corazones negros'.

Ylenia Benito, librera de Brontë, «mi 'heredera' y la mejor 'heredera' que he podido tener», dijo Ana Azurmendi, se encargó de hacer llegar los recién editados ejemplares al público asistente.

Mujeres valientes

En el nuevo libro de Noelia Lorenzo, «su mejor novela», según Azurmendi, Anna Karlatos es una mujer joven, valiente y guapa que ansía recuperar la vida que le han robado. El calvario en el que se ha convertido su existencia sólo le deja dos alternativas: huir o morir. «Huir o morir es, realmente, el subtítulo de este libro», comentó la presentadora. «En todas sus novelas, Noelia hace denuncia social y ésta, la de la trata de blancas, es la más 'heavy'. Quizás nos parezca que es algo alejado de nosotros, pero lo tenemos ahí, a la vuelta de la esquina». La ficción, de hecho, transcurre entre Irun y Oiartzun.

«La violencia contra las mujeres es un tema que me preocupa mucho», continuó Noelia. «Días después de terminar la novela, se desarticuló una red en Donosti. Me parece aberrante que se secuestre a chicas para someterlas sexualmente por depravados o con fines económicos. Quería poner el foco en este tema. La escribí sin documentarme demasiado y cuando la terminé tenía miedo de que la historiua no fuera verosímil. Pero hablando con Ana, me contó historias reales de esclavas sexuales a las que sus captores les tatúan códigos de barras en la nuca, como si fueran carne de matadero y me di cuenta de que lo mío era creíble, porque la realidad supera la ficción».

Conocidos ya por los seguidores de Noelia Lorenzo, la agente de la Ertzaintza Eider Chassereau y el suboficial Jon Ander Macua serán los encargados investigar el caso de 'Corazones negros'. Sin embargo, hay una diferencia clave con respecto a las anteriores novelas de la escritora irunesa. En esta ocasión, los lectores parten con ventaja, porque son testigos del crimen, «algo que muy pocos escritores se pueden permitir», comentó Ana Azurmendi. «Cuando lo leí, me dije que tenemos en Irun una tía que escribe como los grandes».

«Lo hice por experimentar», explicó Noelia. «Para cuando llegan los investigadores, el lector ya sabe lo que ha pasado, porque ha sido testigo del crimen».

Las valientes heroínas de la novela, los investigadores del horror y los verdugos con corazón negro de la red de trata de blancas, desde el cabecilla hasta los clientes, son los tres ejes sobre los que pivota la nueva novela. Mañana, Noelia Lorenzo estará en la feria del libro.

A la pregunta de sus lectores sobre cuándo publicará su próxima obra, la autora respondió: «Ya la tengo escrita». Es un un 'domestic noir', «¡y vais a flipar!», aseguró Ana Azurmendi, antes de que el público cerrara la presentación con un fuerte aplauso y volviera a formar cola ante Noelia Lorenzo para la firma de ejemplares.