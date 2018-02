Asier Alcalde (Jefe de cocina del Laia): «Los premios no me presionan, me animan para seguir aprendiendo» El cocinero irundarra Asier Alcalde preparando un plato. El joven irunés ha regresado de Madrid Fusión con el tercer puesto del certamen Cocinero Revelación y el reconocimiento de los maestros MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. Sábado, 3 febrero 2018, 00:58

Su menú de la semifinal del concurso 'Cocinero del Año', disputada en Bilbao el pasado diciembre, le llevó a la nominación como 'Cocinero Revelación' en la cumbre gastronómica Reale Seguros Madrid Fusión, celebrada la semana pasada. Del Palacio de Congresos madrileño, Asier Alcalde ha regresado con el tercer puesto de este certamen y con el reconocimiento de los grandes. El joven irundarra se ha dado a conocer fuera de casa como una de las principales promesas de la cocina estatal.

-¿Qué le ha supuesto su participación en Madrid Fusión?

-La nominación como cocinero revelación en Madrid Fusión es un trampolín muy importante. Nominan a seis cocineros menores de 35 años de todo el Estado y que se fijen en ti, con tantos cocineros jóvenes como hay, es un sueño. Sólo con estar en Madrid Fusión, ya me daba por satisfecho, así que conseguir el tercer puesto ha sido increíble. Mi nominación se hizo en diciembre, después de ganar la semifinal del concurso 'Cocinero del Año' en Bilbao. Muchos de los votantes del certamen, ni siquiera me conocían antes de esa semifinal y tampoco conocían el Laia.

-¿Se siente presionado ahora, después de este reconocimiento?

-Yo entiendo la nominación y el tercer puesto como un premio a la trayectoria que he llevado. No siento presión. Los premios me animan a continuar aprendiendo y aprendiendo. Yo voy a seguir in crescendo, intentando mejorar cada día. No hay que dejar de aprender. Tengo los pies en el suelo y sé que la cocina es trabajo y trabajo. Los premios son muy bonitos. Son lo que se ve desde fuera, pero luego hay que meterse en la cocina todos los días.

-¿Qué ha aprendido en una cumbre gastronómica como Madrid Fusión?

-He visto las entrañas de lo que es el congreso gastronómico más importante del Estado y he conocido a gente muy importante del mundo de la cocina. También he sentido el reconocimiento de los grandes. Estuve hablando con Andoni Luis Aduriz y con Joan Roca y su madre, Montserrat Fontané. Yo he hecho prácticas con ellos, pero no pensaba que iban a reconocerme, porque por sus restaurantes pasan cada año entre 200 y 300 personas que quieren aprender. Que esos grandes de la cocina te digan que te siguen por Facebook o por Instagram, que conocen tu trayectoria y la de Laia, que sigamos así, que vamos por el buen camino... La verdad es que te dejan un poco impactado.

-¿Qué proyectos tiene, a partir de ahora?

-Mi único proyecto es ir a por todas en Laia con Jon Ayala, el chef y propietario del restaurante. Somos un equipo joven, que tenemos talento y muchas ganas. Formamos un bloque muy sólido y tenemos muchísima ilusión por que Laia sea una referencia gastronómica a nivel estatal. Después de Madrid Fusión, la gente me pregunta: 'Ahora te montarás lo tuyo ¿no?' Y yo digo que no. Yo, de lo que tengo ganas es de hacer de Laia un proyecto de futuro y fiable, hacerlo grande como restaurante.

-Dentro de dos meses disputará la final del concurso 'Cocinero del año'.

-Sí, el 19 de abril iré a la feria Alimentaria de Barcelona, que es donde se celebra la final del concurso. Ya estoy preparando el menú y también allí iré a por todas.