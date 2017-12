Un mar de artistas en el Museo Oiasso Arte. Participantes en los talleres de arteterapia acudieron con sus familias a la inauguración. / F. DE LA HERA La instalación 'Historias compartidas', realizada por personas con discapacidad, estará expuesta hasta el mes de febrero. Las fundaciones Goyeneche y Uliazpi y los centros de Aspace de Irun y Bera han participado en los talleres de arteterapia MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. Martes, 19 diciembre 2017, 08:35

Peces de distintos tamaños, formas y colores reciben, desde el pasado viernes, a los visitantes del Museo Oiasso. Un mar lleno de brillo y movimiento se ha colado por la puerta para instalarse en el hall del museo. En época romana, Irun fue un puerto de mar y en esa realidad, hoy desaparecida, se han inspirado los creadores de la instalación artística 'Historias compartidas' que puede verse en Oiasso hasta el próximo mes de febrero.

Los autores de la instalación son personas con algún tipo de discapacidad, que han participado en un proyecto de talleres de arteterapia, patrocinado por Kutxa Fundazioa, con la colaboración del Ayuntamiento de Irun. María Montero ha dirigido la iniciativa y Mar Ample ha sido la artista invitada en este programa, en el que han participado alumnos procedentes de los centros de Aspace de Irun y Bera y de las fundaciones Goyeneche y Uliazpi.

El viernes pasado, en un ambiente festivo, se celebró el acto de inauguración de la instalación, al que asistieron los participantes en los talleres y sus familias. La apertura de la muestra contó con la asistencia del delegado de Bienestar Social del Ayuntamiento, Sergio Corchón y la gerente de Oiasso, Cristina Aguirre, además de la directora del proyecto y la artista invitada.

«Esta iniciativa nos permite acercarnos al mundo de la diversidad funcional y la discapacidad desde el punto de vista del arte y la creación», señaló Sergio Corchón. «Es un ejercicio muy interesante, que abre la puerta a jugar con la imaginación y la creatividad a los participantes en los talleres y a quienes visitamos esta instalación».

Para la gerente del Museo Oiasso, 'Historias compartidas' «ha sido un proyecto muy importante. Llevábamos tiempo queriendo desarrollarlo. Este año, gracias a la ayuda de la Fundación Kutxa, hemos podido llevarlo adelante y esperamos que tenga continuidad, porque ha sido una historia muy bonita, con un final precioso».

Únicos y originales

María Montero recordó a los autores de la instalación «que en el fondo de todas las personas, hay cualidades y valores. Nadie nos tiene que decir nuncaque no somos nada o que no valemos. Somos creadores. Creamos ilusiones y sueños, de la misma manera que hemos creado peces. Que vuestras obras estén hoy aquí, quiere decir que el museo, la sociedad y la cultura reconocen vuestro valor. Estos peces que vototros habéis hecho, nadie los podía haber hecho, porque todos somos únicos y originales».

Para la artista Mar Ample, el proyecto 'Historias compartidas' «ha sido una experiencia muy enriquecedora», dijo. «Quiero agradeceros que hayáis compartido esta historia conmigo. Ha sido una sorpresa ver lo que ha salido. Me parece que es maravilloso».

Al término del acto de presentación, en el que se proyectó un vídeo sobre los talleres, Maitetxu Borges, Mari Carmen Iruretagoyena y José Manuel Falque, tres de los participantes, se mostraban muy satisfechos del resultado. «Yo he pintado y cortado peces y mira qué bonito está», decía Maitetxu, tras despedirse con besos y abrazos de María Montero y Mar Ample. «Yo les he pintado los ojillos a los peces y me gusta mucho cómo ha quedado», añadía Mari Carmen. «Nos lo hemos pasado muy bien, como para repetir», concluía José Manuel.

La instalación puede visitarse martes, miércoles y jueves, de 10.00 a 14.00; viernes y sábados, de 10.00 a 14.00h y de 16.00 a 19.00 y domingos, de 10.00 a 14.00.