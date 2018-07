La agenda cultural se estrena mañana con una sesión de cine al aire libre Patxi Tellería y Mikel Martínez, caracterizados para la función 'Ez dok hiru', que ofrecerán en Irun. / SANTOS El programa diseñado para los meses estivales refuerza las actividades de calle con actuaciones teatrales y musicales J. OCHOTECO IRUN. Jueves, 5 julio 2018, 09:20

La agenda cultural de este verano retoma e incrementa las sesiones de cine al aire libre que, en los últimos años, han congregado al público familiar en la plazoleta del Juncal. De tres, pasarán a cuatro, la primera de ellas mañana mismo: a las 22.00, se proyectará la película, 'Gru 3. Mi villano favorito'.

La delegada de Cultura, Juncal Eizaguirre, afirmó que «llega el verano, y esto se traduce en Irun en una intensa agenda de actividades para disfrutar de la ciudad. Este año aumentan las propuestas al aire libre en cantidad y en calidad con un abanico de planes más amplio. Tendremos, por ejemplo, más cine y más iniciativas en euskera».

Tras el estreno de mañana, la siguiente sesión de cine al aire libre será el día 20, con la película 'Grease' que irá acompañada de una actuación en directo del grupo Sing Along. Los artistas interpretarán las canciones de la película, en un formato idéntico al que se ofreció el año pasado con la proyección de 'Mamma mía', y que tuvo una gran acogida por parte del público. En agosto habrá otras dos citas de cine al aire libre en la plazoleta del Juncal: el día 10 se proyectará 'Coco' y el 31, 'Nur eta herensugearen tenplua'.

Concurso de canto Luis Mariano

El teatro y la música también van a tener una mayor presencia este verano en las calles de Irun: el dúo Paton ofrecerá un concierto acústico el día 19 en la calle Escuelas; mismo escenario que acogerá, el día 26, una actuación a cargo de Cabaret Clown. Unos días antes, el 21, Tartean Teatroa representará en la plaza Urdanibia, a las 22.00, la función en euskera 'Ez dok hiru'. En este espectáculo Paco Tellería y Mikel Martínez repasan, en clave de humor, el imaginario musical del País Vasco.

Una de las citas más destacadas en el apartado musical se celebrará en el Centro Cultural Amaia: el Concurso Internacional de Canto Luis Mariano celebrará su XIV edición del día 11 al 14, con varias sesiones hasta llegar a la gran final. Y, como cada mes de julio, la Banda de Música Ciudad de Irun ofrecerá el día 25 el tradicional concierto de 'Las polkas de Santiago'.

El apartado musical de este mes se cerrará el día 26 con el concierto acústico que Peppermint Quartet ofrecerá en la biblioteca CBA. Agosto retomará las actuaciones musicales con citas protagonizadas por el Grupo Remember, Toom-Pak, Sharon Shannon y Shiley Davis & The Silverbacks, entre otros.

En el apartado de exposiciones, durante todo el verano se podrán visitar 'Mulieres', en el Museo Oiasso; y 'The time is now', de Ainitze Txopitea, en la sala Menchu Gal. La sala de Laboral Kutxa seguirá acogiendo diferentes muestras, como la de Rosario Noelia Cornejo, que puede visitarse hasta el día 15. En agosto, como novedad, se inaugurará en el Amaia la exposición 'Arte en 18 centímetros', una muestra abierta a la participación de artistas amateurs. Para más información, se puede consultar en las oficinas de Cultura o del SAC.

Juncal Eizaguirre destacó que «hemos organizado las actividades de forma que prácticamente cada fin de semana habrá actividad cultural, y de menos a más. Es decir, los jueves o viernes tendremos propuestas más de pequeño formato, dejando para sábado o domingo las citas de mayor envergadura. También unificamos horarios para que, siempre que sea posible, todas las citas del mismo estilo arranquen a la misma hora». Toda la información sobre la agenda cultural está disponible en los puntos habituales, como el Museo Oiasso, el Centro Cultural Amaia o la biblioteca CBA.