ELA afirma que Bidasoa activa no le ha informado sobre cambios de funciones en la plantilla M.A.I. IRUN. Martes, 17 abril 2018

ELA aseguró ayer públicamente que es «rotundamente falso» que Bidasoa activa haya compartido con la representación de los trabajadores de la agencia, ostentada por este sindicato, «ninguna información sobre modificación alguna».

Es su respuesta a las declaraciones que el pasado 4 de abril realizó el presidente de la agencia de desarrollo, Miguel Ángel Páez, al referirse al estado del nuevo Plan Estratégico de la entidad. Señaló que, internamente, habría que adaptar el organigrama y serían necesarias, entre otras cosas, «modificaciones en las funciones de algunos empleados»; unos cambios que, dijo, «ya se están hablando con ellos y con los representantes de los trabajadores».

Según miembros de ELA, ante sus «solicitudes de información al respecto, hemos obtenido la callada por respuesta», por lo que lejos de corroborar las palabras de Páez denunciaron «la opacidad y arbitrariedad con la que se han tomado todas las decisiones que afectan a los trabajadores. En todo el proceso del plan estratégico no se ha contado con la representación de los trabajadores; en ningún momento se nos ha informado sobre el estado del mismo ni de sus fases, ni en tiempo ni forma, tal y como establece el Estatuto de los Trabajadores». Por eso, las palabras de Páez causaron «estupor. Le pedimos que no se use nuestro nombre para hacer creer que en Bidasoa Bizirik la situación de la plantilla es diferente de esta realidad: confusión, inconcreción e incertidumbre».