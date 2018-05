SPI acusa al Gobierno de «teatralización y victimismo» El grupo afirma que el alcalde «se proyecta hacia fuera como dialogante y hacia dentro desprecia todo lo que no controla» M.A.I. IRUN. Viernes, 25 mayo 2018, 00:55

Sí Se Puede Irun ha calificado la reacción del Gobierno municipal a su propuesta de modificación de cargos de confianza y reducción en las partidas de Alcaldía como «una muestra clara de incapacidad para aceptar la iniciativa política del resto de grupos». SPI considera «un ejercicio de teatralización y victimismo» la actitud del Gobierno y asegura que «treinta años de Gobierno, con algunos de los actuales corporativos ocupando asiento desde la década de los 80, genera tics de prepotencia y soberbia».

El grupo municipal considera que el diálogo con el Gobierno no es posible «en plano de igualdad. Nunca han entendido y respetado a las restantes fuerzas políticas». SPI reivindica poder «hablar de todo. Diálogo sí, pero no sólo en lo que el alcalde quiera. Del presupuesto anual de 74 millones se destinan a Alcaldía 1.500.000 euros, no parece descabellado pensar que aquello que ya criticamos en 2015, ahora con una correlación de fuerzas distinta, vuelva al debate y seamos nosotros quienes lo planteemos».

«Nuestro grupo propone, dialoga y acuerda», afirma SPI. «Lo que nuestro grupo municipal no hace, ni hará, es plegarse a los intereses y marcos que han existido en este Ayuntamiento durante 30 años de gobierno socialista. Lo que nuestro grupo no hace, ni hará, será renunciar a la posibilidad de cambio; ni mantener las prácticas del señor alcalde, que se proyecta hacia fuera como dialogante y hacia dentro desprecia todo lo que no controla».