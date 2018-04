El PP acusa a SPI, PNV y Bildu de «bloquear el Ayuntamiento y perjudicar a la ciudadanía» I.M. IRUN. Miércoles, 25 abril 2018, 00:16

La portavoz del PP en Irun Muriel Larrea, criticó ayer «un bloqueo claro por parte de SPI, PNV y Bildu desde la ruptura del pacto de Gobierno entre PSE y PNV». Según la edil «nada va a salir ya adelante, pero no por concordancia política o programa; es porque esos grupos, que suman mayoría, quieren la ciudad bloqueada». Larrea admitió que «es ingrato estar en la oposición, pero no se puede estar en el Ayuntamiento y, simplemente por tácticas en clave de elecciones en 2019, no trabajar para que la ciudadanía viva mejor».

Explicó que «ya no se puede distinguir dónde acaba SPI y dónde empieza Bildu, son uno solo, y el PNV hace seguidismo de ellos». Consideró normal «criticar al Gobierno. Pero ya no es que critiquen todo, es que lo bloquean, y el daño no es al alcalde, es la ciudadanía de Irun la que sale perdiendo. Esto hay que denunciarlo».

Puso como ejemplo lo que ocurre con el posible traslado de las pistas de Plaiaundi. «Quedan dos posibilidades, pero si la Junta de Portavoces no se muestra unida, si públicamente se muestran objeciones y en las reuniones se dice 'sí pero no' o directamente nada, no saldrá adelante el traslado, quedará bloqueado también y, al final, los perjudicados serán los clubes, es decir, la ciudadanía».