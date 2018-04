El PNV aclara que no participa de la mayoría política a la que aludió Santano sobre el cambio en el Plan de Zubieta M.A.I. IRUN. Martes, 17 abril 2018, 00:09

Xabier Iridoy, portavoz del grupo municipal EAJ-PNV, quiso matizar el anuncio sobre el Plan de Compatibilización para Zubieta que el alcalde, José Antonio Santano, realizó el pasado viernes. Se trataba, explicó el primer edil, de solicitar a Hondarribia que, en ese documento, modificara la ubicación del parque deportivo previsto en el ámbito (uno de los que podría acoger el traslado de las pistas de Plaiaundi), para que en lugar de dibujarlo en suelo hondarribitarra lo haga en terrenos del término municipal de Irun, en la ladera entre Txingudi Ikastola y las casas adosadas de Puiana.

Santano se refirió a que esa solicitud contó con «una mayoría política» en la Junta de Portavoces, «pero lo hizo sin especificar esa mayoría y los grupos que la apoyaron», señaló ayer Iridoy. «Nosotros no lo hicimos», aseguró, y resaltó que «en ningún momento se llegó a realizar votación alguna». La razón para no incoporarse a esa mayoría que citó el alcalde fue «que no contábamos con los informes técnicos que recogían lo expuesto en esa misma junta de portavoces y no nos íbamos a posicionar sin previamente haber analizado detenidamente los informes».