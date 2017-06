La gran fiesta de los mayores

Comida, ambientazo y baile. La receta de la comida de homenaje a los mayores de la ciudad que el Ayuntamiento organiza cada año por los sanmarciales es tan buena que parecía no tener margen de mejora. Pero no hay que conformarse. Se puede hacer aún mejor con pequeños detalles. Ayer se incorporó uno: el sorteo de un generoso lote para quien tuviera en su entrada el número que, cifra a cifra, extrajeron en la sobremesa varias manos inocentes. La agraciada con este regalo fue Julia Martín Martín, que acudía por segunda vez a esta comida. «Mañoli, Dolores y alguna más me insistieron para que viniera este año y al final, mira, les hice caso y me voy con la cesta».

Los otros 699 comensales invitados no necesitaron cesta para disfrutar de una buena jornada festiva. Así al menos se lo dijeron al alcalde, José Antonio Santano. Él y representantes de todos los grupos municipales subieron al tablado durante la sobremesa, justo antes de que empezara a sonar la música para desear a los presentes unas buenas fiestas. Cuando desde el microfono preguntó el primer edil si lo estaban pasando bien, la respuesta fue un unánime y sonoro «¡sí!».

Y, cómo no, mucho baile

El alcalde y concejales de todos los grupos pasaron la jornada con los mayores en Ficoba

Enseguida se subieron a las tablas los tres componentes de la errenteriarra Orquesta Tsunami y empezó a sonar la música en directo. 'Ireki bihotza', el popular tema de Egan, abrió el baile con una decena de parejas bailándolo agarradas. La cifra se duplicó ya en la segunda canción y siguió creciendo en las sucesivas. «La comida está muy bien, pero aquí a lo que venimos es a bailar», decía una mujer que prefería no decir su nombre «porque no me gusta que me saquen en los papeles».

Luis Carmona, que debutaba en esta comida, no tuvo problemas en explicar por qué no había acudido antes. «Hasta ahora, todos los años que había intentado venir, había tardado demasiado en solicitar invitación y ya se habían acabado». Le gustó la experiencia de ayer. «La comida buena, sobre todo teniendo en cuenta que era para tantos. Y el baile bien, aunque voy a ver si consigo convencer a la orquesta para que toquen alguna sevillana para rematarlo».