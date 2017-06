Brindis por unas fiestas sostenibles

Servicios de Txingudi y las áreas municipales de Vía Pública y Cultura dieron a conocer ayer diversas iniciativas para estas fiestas ligadas muy directamente a la sostenibilidad y al buen mantenimiento de la ciudad en días de tanto callejeo.

La más llamativa de todas las propuestas es la de los vasos reutilizables que ya el pasado año se emplearon en las txosnas durante los sanmarciales y que este año se amplían en número de unidades, de 12.000 a 14.400. No es el único cambio, ya que la colaboración entre el área de Cultura y la Mancomunidad pretende ir más allá de finales de junio. «Las txosnas servirán la bebida en estos vasos. Costarán un euro y se podrán reutilizar, pero, a diferencia del pasado año, se podrán devolver y recuperar el euro», explicó la delegada de Cultura, Juncal Eizaguirre. Al término de las fiestas, Servicios de Txingudi los recuperará, los limpiará y los dejará preparados para poder utilizarlos de nuevo en otros eventos, «como Santo Tomás, por ejemplo», apuntó la gerente de Servicios de Txingudi, Leire Zubitur.

Tras la experiencia del pasado año, algunos hosteleros de la zona centro mostraron su interés en poder incorporarse a esta iniciativa. «Nos parece interesante», admitió Eizaguirre, «pero de momento, para este año, no lo hemos planteado. Lo que estábamos buscando en este momento era redefinir la iniciativa y, a futuro, nos planteamos incorporarla en algunos eventos y comidas que tienen lugar en la ciudad y también, por qué, no a la hostelería». Zubitur completó la explicación reconociendo el interés que tendría incluir a los bares en este programa de vasos reutilizables, pero advirtiendo «que la gestión en ese caso no va a ser sencilla».

El 'bubble soccer' y una batukada acompañan hoy a las 19.00 horas la apertura de las txosnas

Reivindicar las txosnas

Lo que sí se ha conseguido, ya desde el año pasado, es la colaboración de las txosnas, cuyos representantes acompañaron ayer las palabras de la responsable municipal de Cultura. «Es importante que desde las administraciones públicas sigamos trabajando en la sostenibilidad y el reciclaje y en ese sentido quiero agradecer la implicación de las txosnas porque sin su esfuerzo y su trabajo sería imposible una iniciativa como ésta», expresó Eizaguirre.

Su departamento quiere además reivindicar las txosnas como un punto fundamental de los sanmarciales. De hecho, una de las novedades del programa festivo de este año está íntimamente ligada con ellas.

Las txosnas abren hoy a las siete de la tarde y para reforzar esa inauguración se han programado actividades de dinamización de la mano de Mondragon Unibertsitatea y Skola Musik. «Animamos a la ciudadanía a acercarse a esta apertura que va a ser diferente de la de otros años», con una propuesta de 'bublle soccer', esa divertida modalidad futbolera que se juega dentro de burbujas que cubren medio cuerpo, acompañada por una batukada de ambientación. «Queremos poner en valor las txosnas y este espacio, la plaza Urdanibia», sentenciaba la delegada.