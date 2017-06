El BAT prepara el medio maratón de Irun

El 25 de febrero de 2018 es la fecha elegida por el Super Amara-Bidasoa Atletiko Taldea y el Ayuntamiento de Irun para que se celebre el 'Medio maratón de Irun-Urbycolan' y su hermana pequeña, la carrera de diez kilómetros.

Ya hubo medios maratones en Irun los años 70 y 80, incluso algún maratón, y también se celebró otro en 2014. Ahora se retoma esta distancia con intención de que pueda perdurar.

Ibon Muñoz, director técnico del Super Amara-BAT, recuerda que «cuando el Ayuntamiento se dirigió a nosotros para ver si queríamos retomar esta competición, nos lo pusimos como un reto. Lo primero era encontrar una fecha y diseñar un circuito».

En cuanto a la fecha, «no queríamos invadir el espacio de otras pruebas y nos decidimos por febrero». En Gipuzkoa hay otros medios maratones como la prueba Azpeitia-Azkotia, el de Donostia, el que se celebra junto con el maratón de Donostia y la Donibane Lohitzune-Hondarribia. «Febrero estaba libre y sabemos que algunos corredores van fuera a correr otros medios maratones. Hay demanda de corredores de la comarca a los que otras carreras como la Txingudi Korrika o la Gabonetako Krossa se les quedan pequeñas».

La carrera nace con «el apoyo del Ayuntamiento y de dos patrocinadores que están volcados, Urbycolan y Piolet. También tenemos el apoyo de El Diario Vasco y su plataforma Kirolprobak para las inscripciones y el cronometraje».

La octava carrera del BAT

Desde el Super Amara-BAT «pensamos que Irun se merece tener un evento de estas características. Es la octava carrera que organizamos en la comarca. El año próximo empezará con el medio maratón y seguirá cronológicamente con la carrera de relevos, Subida a San Marcial, cross de Santiago, Subida a Guadalupe, Txingudi Korrika, Cross Ciudad de Irun y acabará con la Gabonetako Krossa».

De esa lista, «éste es un evento de mayores dimensiones que nos va a exigir mucho a nivel de organización y voluntariado pero que nos ilusiona un montón. Queremos agradecer a la Policía Local y al departamento de Movilidad, por la ayuda ofrecida. Llevamos casi dos años preparando el medio maratón y perfilando el circuito, que por un lado creemos que va a ser agradable para correr y por otro está consensuado para que genere las menos afecciones posibles de tráfico y de autobuses. Saldrá de la plaza del Ensanche, tendrá la meta en la plaza San Juan y habrá avituallamientos cada cinco kilómetros y uno especial en el 18».

Para Pedro Alegre, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Irun, «contar con el BAT es garantía de organización. Tuvimos una experiencia de medio maratón en Irun en abril del 2014 y no quedamos del todo satisfechos, pero no por eso arrojamos la toalla. Desde entonces contrastamos con el BAT la posibilida de retomar un evento de estas características. Ha llevado su tiempo darle forma y encontrar una fecha, que no es fácil porque el calendario está casi saturado».

Añade Alegre que «presentamos el medio maratón con bastante antelación porque queremos que este evento sea un gran éxito y para que los corredores lo puedan apuntar en sus calendarios y tengan tiempo para inscribirse y para planificarse. Queremos que el domingo 25 de febrero sea una gran fiesta deportiva». El objetivo en esta primera edición es contar con un mínimo de 700 participantes y, además de los atletas locales, los organizadores esperan participantes de otros lugares, para lo que van a hacer promoción exterior y preparar packs de dorsal más alojamiento.

Casi cien inscritos

Al poco de presentarse el medio maratón empezó a registrarse movimiento en la página www.kirolprobak.com y ya hay casi cien inscritos.

Como suele hacer en otros eventos, el Super Amara-BAT premia a los madrugadores. Así, los primeros doscientos inscritos tendrán un precio reducido de 15 euros. Después hasta final de año el dorsal costará 20, 24 en enero y 28 en febrero. Se repiten las condiciones y fechas en la carrera de 10 kilómetros, en este caso con cuotas de 10, 12, 14 y 16 euros.

Muñoz señala que «son precios atractivos. En todas nuestras carreras hemos rebajado los precios de los dorsales».