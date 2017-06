El Irun Rock vuelve a la plaza San Juan

Ya se conoce el cartel de la octava edición del Irun Rock: Viva Suecia, The Excitements, Angel Stanich, Lauroba, Lie Detectors, Mucho, Abstract Artimus, Los Wallas, Verona, The News, Ghost Number & His Tipsy Gypsies, Franco, Yawners, Los Secos y Howdy son los grupos que actuarán a finales de septiembre en Irun. El festival presenta varias novedades, empezando precisamente por la fecha de celebración: de primavera pasa a otoño, al igual que en sus primeras ediciones, y tendrá lugar los días 29 y 30 de septiembre y el 1 de octubre.

El Irun Rock retoma sus orígenes también en cuanto a la ubicación, ya que regresa a San Juan, y al carácter gratuito del festival. La edición de este año «es un punto de inflexión y una apuesta, y creemos que sumará exponencialmente al festival», afirmó Iñaki Estévez, promotor musical e impulsor del Irun Rock. «Creemos que San Juan es el hábitat natural del festival y donde mejor se puede desarrollar». La ubicación «da pie a que el festival pase a ser gratuito, lo que también es un incentivo».

En cuanto a los grupos que componen el cartel, Iñaki Estévez destacó la presencia The Excitements, «banda de soul reconocida internacionalmente», Abstract Artimus, formación que llega desde Nueva York, o Viva Suecia, «sin duda el grupo revelación de este año y que va a estar en todos los festivales de verano». El promotor se refirió también a las bandas de Gipuzkoa, dos de las cuales participaron en la presentación: Ghost Number & His Tipsy Gypsies, representados por David Pisabarro; y Los Secos, con Beñat González y Maialen Hereza. Esta última agrupación irundarra ha sido la ganadora del concurso Promesas Irun Rock. «Todas las bandas tienen un directo potente», destacó Iñaki Estévez como característica común entre todos los nombres del cartel.

Los horarios concretos en los que actuará cada grupo aún no están definidos, pero sí se sabe que el Irun Rock comenzará el viernes 29 de septiembre «con un concierto potente», seguido de «una jornada maratoniana» el sábado y, finalmente, la actuación de Howdy el domingo a mediodía.

«Escaparate de la ciudad»

El promotor del Irun Rock agradeció el apoyo «de las bandas y los colaboradores», entre los que están «el equipo de trabajo de Men of Rock y la hostelería de la zona», que estuvo representada por Joseba Lopetegi, del bar Sargía. Estévez agradeció también la implicación «del Ayuntamiento, que se ha volcado con el festival». Desde el área de Cultura, la delegada Juncal Eizaguirre mostró su convencimiento de que la de este año «será una edición memorable del Irun Rock. Sin duda, hay un público que respalda y apoya este festival, público fiel de Irun y también de fuera de la ciudad. Esto es importante», destacó Eizaguirre, «porque gracias a esa gente que llega desde otras localidades el Irun Rock se convierte en un escaparate de la ciudad».