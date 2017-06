Un concierto de Kalakan cierra la final de MusikIrun

Kalakan, el trío de percusionistas y cantantes de Iparralde formado por Thierry Biscary, Jamixel Bereau y Xan Errotabehere ofrecerá un concierto este sábado, a partir de las 23.30 horas, en la plaza Urdanibia. No es la primera vez que Kalakan actúa en Irun, ya que en diciembre del año pasado ofreció un concierto con el coro Ametsa Gazte en el CBA, «un proyecto que fue una experiencia muy grata. Tenemos una relación bonita con Irun, porque vivimos cerca y tenemos la oficina y el local de ensayos en Hendaia», comentaba Jamixel Bereau.

El estilo de Kalakan se caracteriza por los arreglos musicales minimalistas que realiza, con voces y percusión, sobre el repertorio tradicional vasco. Orgulloso del pasado y orientado hacia el futuro, este trío une sus voces y sus tambores a instrumentos tradicionales como la txalaparta, la txirula, la tobera o el pandero, entre otros. El grupo nació en 2009, publicó su primer disco en 2010 y, durante sus primeros años, ofreció numerosos conciertos en el País Vasco y en varios países europeos. Sin embargo, fue en 2012 cuando Kalakan se hizo muy conocidos para el gran público, al colaborar en la gira mundial de Madonna. Los tres músicos prepararon arreglos sobre temas de la cantante estadounidense y canciones tradicionales vascas, que interpretaron juntos en la gira.

Final y entrega de premios

Antes del concierto del trío de Iparralde, y sobre el mismo escenario de la plaza de Urdanibia, se celebrará la final del VII Concurso de Maquetas MusikIrun, convocado por el área de Juventud del Ayuntamiento y enmarcado en el programa Gazte Artean, una iniciativa que trata de fomentar la creación joven, a través de la producción artística.

Los finalistas de este año han sido la cantautora pasaitarra Sara Mansilla y los grupos Zaparra (Usurbil) y Who is it! (Donostia). Los tres finalistas saldrán al escenario a las 21.30, 22.15 y 23.00 horas, respectivamente y el acto de entrega de premios tendrá lugar a las 23.15.

El ganador recibirá como premio un mini LP con calidad de disco y cinco temas, además de un concierto. El segundo y tercer clasificados grabarán, respectivamente, una maqueta con cinco temas y un single con tres temas. Además, habrá un Premio Joven dotado con 400 euros canjeables por material musical para el grupo o solista que obtenga más votos a través de internet.