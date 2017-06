La apertura de la feria Out Market! generó colas en la entrada de Ficoba

La hora de apertura era las 10.00 de la mañana, pero un cuarto de hora antes la cola ya llegaba casi hasta la entrada del parking exterior de Ficoba. La inauguración de la feria de outlet Out Market! creó expectación y fueron decenas los que esperaron pacientemente para conseguir hacerse con una de las ofertas del evento. «He venido pronto con la idea de tomar un café antes de entrar, pero al ver tanta gente me he puesto a la cola...», comentaba una vecina de Hendaia.

Y es que en la entrada de Ficoba se escuchaban muchas conversaciones en francés. Es uno de los atractivos que ofrece la ubicación de Ficoba para la organización de Out Market!, que corre a cargo de la empresa TC Media. «Recibimos a mucho público francés», confirmó Encarni Izquierdo, miembro de la organización. «El viernes a primera hora es cuando viene la gente más compradora, que quiere llevarse los mejores chollos. Pero la verdad es que no esperábamos que hubiera tanta cola», señalaba.

La organización deseó «que el clima nos acompañe y no haga demasiado buen tiempo», de modo que la feria pueda ser un buen plan a cubierto para el fin de semana. «Pero tenemos buenas expectativas: el año pasado la feria funcionó muy bien. Estamos deseando que venga gente y que se queden contentos».

Marcas conocidas

Esta segunda edición de Out Market!, además, llega con novedades «potentes»: Encarni Izquierdo destacó «el espacio de Privalia», un portal online dedicado a la venta de artículos con importantes descuentos. Su presencia en Out Market se traduce en un stand de 200 metros cuadrados en el que se vende moda de marcas conocidas: «Benetton, las botas Hunter, Dolores Promesas, Skunk Funk...», enumeró Encarni Izquierdo. La representante de TC Media se refirió también al stand de la marca de calzado Geox, «que en todas las ciudades funciona muy bien», y en el que pueden encontrarse descuentos muy interesantes: «unas botas que cuestan 160 euros están a 49 euros». L'Oreal, por su parte, ha traído a Out Market! su marca 'low-cost', Nyx, «que está funcionando muy bien».

La moda y los complementos son protagonistas en los pabellones 1 y 2 de Ficoba: si bien las prendas de otoño e invierno son mayoría, «los expositores también aprovechan para traer algunos artículos de la nueva temporada», indicó Encarni Izquierdo.

En el pabellón 3 la oferta es más variada: a los stands de moda se suman los dedicados a textiles de hogar y muebles y un buen número de puestos con gastronomía de Portugal, Salamanca, Extremadura o Galicia. En este pabellón se ubica también un espacio de ocio infantil con servicio de guardería incluido para niños de dos años o más, en el que podrán realizar juegos y talleres.

Con descuentos que pueden llegar hasta el 80%, la feria Out Market continuará abierta tanto hoy como mañana en horario de 10.00 a 20.00. Las entradas tienen un precio de 2 euros y son gratuitas para los menores de 12 años.