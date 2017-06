Apuesta por el transporte público y nuevo servicio

La apertura de las instalaciones renovadas del Tenis Txingudy llevará consigo la puesta en marcha de un nuevo servicio de transporte público. Una vez terminada la obra, se incorporará un microbús, que tendrá diferentes frecuencias en verano y durante el resto del año, dependiendo del volumen de uso. «Ésta es una instalación que no puede entenderse sin un servicio de transporte público», señaló el alcalde. El aparcamiento del Tenis Txingudi no va a ser ampliado, «porque lo que tenemos que buscar es la utilización del transporte público», insistió el alcalde. En cuanto al acceso a pie, no está prevista ninguna obra, aunque Santano no descartó «estudiar alguna mejora».