Ander Elosegi fue el mejor de Santiagotarrak en el Europeo

Tres representantes ha tenido Santiagotarrak en el Campeonato de Europa celebrado en la localidad eslovena de Tacen, tres piragüistas que tenían roles distintos y tuvieron participaciones desiguales.

El más destacado fue Ander Elosegi en C-1, que tenía como referencia el bronce logrado en el anterior Europeo. En esta ocasión, el tres veces olímpico fue séptimo, un resultado que «me resulta difícil de valorar, aunque es positivo».

Para Elosegi el camino hasta ese puesto empezó con una clasificatoria que pasó sin problemas. Después, en la misma jornada se iban a celebrar semifinal y final. Ese día «tuve algún problema, no sé si por el calor, por la comida... En las dos bajadas me pasó por el estilo: hice bien las primeras 15-16 puertas pero luego me llegó un bajón. Tenía hasta dolor de cabeza».

En cualquier caso, pasó a la final, reservada a los diez primeros y que, según lo establecido por la Federación Española, le otorgaba automáticamente el billete para el Campeonato del Mundo que se celebrará el próximo mes de septiembre en Pau.

Cuenta Elosegi que «el verdadero objetivo de este año es el Mundial y para ir había que entrar en esta final o en alguna de la Copa del Mundo». En ese sentido, «está bien haber logrado el billete a la primera, pero me queda un poco de pena porque la final no me salió bien del todo».

Crespo y Olazabal

También Joan Crespo y Klara Olazabal compitieron en el Europeo. Crespo superó la clasificatoria al segundo intento y en la semifinal tuvo una penalización de 50 segundos por saltarse una puerta, por lo que, a pesar de tener un buen tiempo, quedó eliminado de la final.

Por su parte, Olazabal fue segunda en la segunda manga de las clasificatorias y con solo dieciocho años se coló en la semifinal. En ella se quedó a nueve segundos de poder entrar en la final, lastrada por los cuatro toques que tuvo, que le penalizaron en ochos segundos.

Tras un largo viaje desde Eslovenia, los tres componentes de Santiagotarrak y el resto de la selección regresaron a casa y su próximo objetivo serán tres pruebas consecutivas de Copa del Mundo los dos últimos fines de semana de junio y primero de julio.