Hondarribia y Real Unión B dibujaron líneas distintas

Es época de balances para las competiciones ligueras y le toca a la División de Honor Regional, categoría en la que nuestra comarca cuenta con dos equipos.

HONDARRIBIA



Clasificación. Undécimo con 43 puntos. 43 goles a favor y 36 en contra. Mejor y peor resultado. 4-1 ante el campeón Anaitasuna y contra el mismo equipo, derrota por 4-0. Racha. Siete victorias y dos empates en las nueve jornadas anteriores a la última. Javier Garmendia: «Acabamos muy bien. Por los resultados pero sobre todo por las sensaciones». REAL UNIÓN B



Clasificación. Sexta posición con 52 puntos. 32 goles a favor y 33 en contra. Mejor y peor resultado. Ganó 3-0 al Mondragón y perdió dos partidos por el mismo resultado. Racha. De octubre a marzo ganó nueve partidos, empató siete y solo perdió uno. Joseba Roteta: «Las esperanzas eran altas, pero la plantilla era más corta y eso nos pasó factura».

El Real Unión B acabó en sexta posición tras una temporada de más a menos y precisamente el camino contrario tomó el Hondarribia para ser undécimo en la clasificación. Después de 34 jornadas, nueve puntos han separado a estos dos equipos y en los derbis se registró un empate a cero en el Stadium Gal y un 2-0 en Hondartza, en un partido que significó el fin de la racha txuribeltz e inicio de la verde.

Hondarribia

El peligro de descenso ha marcado la temporada de un Hondarribia que finalmente se salvó con holgura. Aunque perdió en la última jornada, en las anteriores nueve había encadenado una racha de siete victorias y dos empates.

A nivel númerico, llama la atención que los hondarribitarras lograran 23 puntos en esas nueve jornadas cuando en los primeros 24 partidos solo habían acumulado 20. En los primeros dos tercios de la temporada el Hondarribia llevaba 20 goles a favor y 33 en contra y en las diez últimas jornadas marcó 23 y recibió 6.

Javi Garmendia explica que «acabamos muy bien. Por los resultados pero sobre todo por las sensaciones». Reconoce que «no cambiamos mucho en entrenamientos o juego, pero supimos corregir algunos errores y fuimos a más. Se trataba de competir los 90 minutos, de estar concentrados todo el partido, y eso al principio de la temporada no lo hacíamos bien, supongo que por la juventud y la inexperiencia de la plantilla»

Esa plantilla ha tenido «una actitud muy buena a lo largo de toda la liga. Cuando los resultados no eran buenos y estábamos abajo, los jugadores seguían peleando y entrenando a tope. Yo creo que esa actitud fue clave para acabar como hemos acabado». Además, el irundarra considera que «el hecho de haber estado todo el año con peligro ha hecho madurar a los jugadores. Otros equipos que a mitad de temporada estaban cómodos se les ha hecho larga la liga y nosotros en cambio seguíamos enchufados y fuimos capaces de acabar con muy buenas sensaciones.

A nivel personal, Garmendia ha vivido «una experiencia intensa, ha sido un año de mucho aprendizaje. De sufrimiento pero también disfrutando por la disposición de los jugadores. He estado muy a gusto en el equipo y en el club. Me ofrecieron seguir y no lo dudé».

Real Unión B

Del Real Unión B quizás se esperaba más que el sexto puesto final y de hecho a principios de la segunda vuelta estaba a tres puntos del segundo puesto. A pesar de no haber acabado donde querían, Joseba Roteta considera que la temporada ha sido buena.

Seguidamente recuerda que «veníamos de un temporadón y las esperanzas eran altas, pero la plantilla era más corta y eso nos ha terminado pasando factura».

A Roteta no se le olvida «la racha de trece partidos sin perder que tuvimos. Era nuestro mejor momento pero perdimos en Hondarribia y curiosamente ellos cogieron la racha». Aunque llegaron algunas derrotas, «mantuvimos el ritmo pero en los últimos partidos se fue notando más el poco banquilo que teníamos. Hemos ido a algunos partidos con catorce jugadores, con juveniles... La temporada se nos ha hecho larga, al contrario que el año pasado, cuando acabamos fuertes y podíamos haber seguido compitiendo un mes más».

Roteta ha terminado «muy contento con los jugadores, que se han implicado y se han sacrificado cuando hacía falta. Lástima que no hemos podido cumplir con las expectativas que nos habíamos creado pero con ese problema de falta de jugadores ha sido muy complicado».

El Real Unión B, a pesar de acabar sexto, ha sido el tercer equipo menos realizador del campeonato, con 32 goles. Por contra, en su portería entraron solo 33 balones, siendo el cuarto equipo que menos goles ha recibido».

Después de tres temporadas al frente del filial unionista -una empezada y dos completas-, Roteta no seguirá en Irun y el Real Unión busca ahora nuevo entrenador.