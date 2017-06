El retrete no es un cubo de basura

Ni para tirar toallitas húmedas o desmaquillantes, ni comida, medicamentos u otros desechos. El retrete y el sumidero de la fregadera están para lo que están, y no para utilizarlos como cubo de la basura. Servicios de Txingudi conciencia sobre esta problemática en Bioterra, a través de una exposición instalada en la zona exterior de Ficoba.

'Exporetrete', que es como se ha llamado a la instalación, divulga en torno al correcto uso del váter y lo hace de forma lúdica. El técnico medioambiental Eduardo Arzak señala que «el objetivo es que la gente se de cuenta del daño que se hace cuando se echan residuos sólidos por el retrete y por la fregadera». La exposición se divide en distintas áreas: en una de ellas, Servicios de Txingudi explica de manera gráfica el ciclo integral del agua, una información esencial para contextualizar «los problemas que pueden afectar a la red de abastecimiento».

El elemento central de la exposición es un inodoro, colocado sobre una plataforma bajo la cual una tubería transparente permite ver algunos de los elementos que se arrojan al váter. Además, 'Exporetrete' propone un recorrido a través de una decena de paneles visuales y vídeos, cómics, juegos y experimentos que pueden realizarse in situ. Uno de ellos está dedicado a las toallitas húmedas, residuo que suele tirarse a menudo por el inodoro sin ser conscientes de lo perjudicial que resulta: varios frascos llenos de agua descansan sobre unos estantes, y en cada uno de ellos hay una de estas toallitas. Y, «como vemos, por mucho que agitemos el frasco, no se descomponen en el agua. En algunas, el propio fabricante recomienda tirarla a la papelera; en otras, aunque ponga que son biodegradables... De eso nada. Aquí está la prueba», explica Eduardo Arzak. Como pueden comprobar los visitantes, el único frasco de agua cuyo contenido se ha disuelto es el que contiene papel higiénico. «La conclusión es que no debe arrojar por el váter ningún tipo de toallita».

«Afecta más de lo que creemos»

La gerente de Servicios de Txingudi, Leire Zubitur, ofreció una charla sobre este mismo tema, titulada 'El inodoro no es el cubo de la basura'. «El uso que hacemos del váter tiene unas consecuencias directas en muchos aspectos de nuestra vida diaria y nos afecta más de lo que creemos. Repercute en un tema tan importante como es el control en las ciudades de una plaga como las ratas, encarece enormemente el presupuesto que hay que destinar a mantener las redes de saneamiento e, incluso, se está empezando a ver que tiene una incidencia en la cadena trófica y que, de alguna manera, lo que arrojamos incontroladamente al inodoro vuelve a nosotros», explica la gerente.