«Estamos contentos, pero no subir deja mal sabor de boca»

El curso deportivo ha terminado para Txingudi Rugby Taldea, aunque el club todavía tiene por delante un verano en el que el rugby playa será protagonista. La competición finalizó para los bidasotarras con la pelea por el ascenso directo hasta la última jornada y con la disputa del play-off de ascenso, pero el Gernika B fue superior en los dos partidos que determinaban el salto de categoría y el Txingudi se quedó con la miel en los labios. Aun así, a pesar de no haberle puesto la guinda a un gran campeonato, en el club están contentos con el rendimiento ofrecido.

Iñigo Camarero 'Kamata', jugador y hombre para todo en Txingudi Rugby Taldea, cuenta que «la eliminatoria a doble partido contra el Gernika B fue muy complicada porque ellos bajaron varios jugadores de su primer equipo, que están habituados a jugar en División de Honor, y subieron mucho el nivel que acostumbra a dar el Gernika en Primera Vasca».

Aun así, Kamata deja claro que «nosotros hicimos dos buenos partidos y tenemos que estar contentos. Se ha visto que durante la temporada hemos ido de menos a más y hemos podido acabar dando un gran nivel. Aunque no pudimos subir, peleamos bien la eliminatoria».

El ascenso estaba marcado como uno de los objetivos de la temporada, aunque no era una obligación, y asegura que «si echamos un vistazo a toda la campaña y a la que era nuestra primera meta, estar en el grupo de arriba, tenemos que estar contentos porque eso lo conseguimos bien. Aunque sí es verdad que nos quedamos con ese mal sabor de boca final por no haber conseguido un ascenso que hemos tenido cerca. Seguro que dentro de unos meses, cuando lo miremos con más frialdad, pensaremos que la temporada ha sido muy buena».

Lo que no esconde Iñigo Camarero, cuando se le pregunta qué le ha faltado a Txingudi Rugby Taldea para dar un paso más, es que «una plantilla de rugby, para que pueda completar y aguantar bien la temporada, necesita de unos 35 jugadores y nosotros empezamos con veintinueve. Esos seis de diferencia se han notado al final porque no nos ha acompañado la suerte con las lesiones y porque algún jugador no pudo seguir por trabajo. Esto provocó que en el último partido solo presentáramos en el acta diecisiete jugadores, que supone tener solo dos cambios para una eliminatoria por el ascenso».

Rugby playa

Finalizada la temporada de rugby a quince, el club prepara ahora el campeonato de rugby playa que también organizó el año pasado. Tendrá lugar en Hondarribia el 8 de julio y jugarán seis equipos por categoría, que serán masculina, femenina y veteranos.

Además, Txingudi Rugby Taldea homenajeó el pasado fin de semana José Luis Peña, que fue entrenador del equipo y falleció el año pasado.