La Juanma Garate mantiene por tercer año el mismo recorrido

Ocho años han pasado ya desde aquella primera marcha cicloturista Juanma Garate. 'La Juanma Garate', como se conoce en el mundillo de las dos ruedas. Y el 11 de junio, en diez días, se disputará la octava edición de esta prueba, que fue presentada ayer en el restaurante Singular Food con la presencia del ciclista irundarra, que estuvo acompañado por el presidente del Club Ciclista Irunés, Juanjo Garagarza, y por Pedro Alegre, delegado de deportes del Ayuntamiento de Irun.

Garagarza fue el primero en tomar la palabra para explicar que «después de probar varios recorridos diferentes, estamos contentos con lo que hemos hecho en los dos últimos años y lo vamos a repetir. Creo que es un trazado exigente, pero que está al alcance de cualquier cicloturista medio».

Los participantes de 'la Juanma Garate', que se pueden apuntar a través de la web www.kirolprobak.com, deberán completar 132 kilómetros. La salida será desde la plaza San Juan a las ocho de la mañana del domingo día 11 y el pelotón se dirigirá hacia Doneztebe para afrontar, tras el paso por Zubieta, el puerto de Saldias. Luego tocará volver hacia Lesaka y encarar el tramo más exigentes de la marcha, con Agiña, Aritxulegi y el Castillo del Inglés en apenas cuarenta kilómetros.

Teniendo en cuenta los tiempos del año pasado, la llegada de los primeros, también en la plaza San Juan, está prevista para las doce del mediodía.

Actos solidarios

La ruta del domingo no será el único evento del fin de semana, en el que también se celebrará la 'Bizikleta Festa'. Como en ediciones anteriores, habrá un maratón de spinning en la plaza San Juan y se realizarán actos solidarios. Se van a montar dos bicis sobre rodillos que llevan incorporado el sistema 'Bkool' para poder realizar vueltas virtuales a un velódromo.

Por cada vuelta que se dé se destinará un euro a la 'Asociación Juneren Hegoak', una red de apoyo a familias de Gipuzkoa con niños enfermos. Además, se pondrán a la venta rifas, con las que también se recaudará dinero, para entrar en el sorteo de las dos bicis instaladas, que serán de la marca Giant.

Lo que este año no se ha podido organizar es una nueva edición de la 'Juanmma Txiki'.

Pedro Alegre no dudó en trasladar su felicitación «a la organización por el trabajo realizado. La labor del Club Ciclista Irunés es importante por el buen trabajo de cantera que realiza y por acoger también a cicloturistas más veteranos. Además, también me gustaría resaltar la presencia de Juanma, que tiene muchos compromisos y está aquí».

«Estoy muy contento»

Juanma Garate también tuvo tiempo para hablar de su otra vida tras dejar el ciclismo profesional hace casi tres años y contó que «el cambio es grande, pero estoy muy contento. Llevo dos años como director del Cannondale y cada vez estamos consiguiendo más cosas. Estoy aportando todo lo que puedo en el equipo, estoy satisfecho con cómo ha ido el Giro, y también apoyando al Club Ciclista Irunés».

El irundarra añadió que «desde el coche se sufre más. Hay veces que me gustaría estar en la bici porque en el coche se siente impotencia porque no siempre se puede transmitir lo que uno quiere. Tengo que seguir aprendiendo. Cuando era corredor no me gustaba escuchar tonterías por el pinganillo y ahora intento decir pocas, pero igual lo que ahora para mí es importante, para el ciclista es una tontería».