SPI critica que el Gobierno oculte un informe sobre hacerse consumidor directo de energía

El Grupo Municipal Sí se Puede Irun realizó hace dos semanas una serie de propuestas en materia de sostenibilidad energética que incluía la de estudiar las ventajas que supondría para el Ayuntamiento convertirse en consumidor directo, es decir, «conectarse con Red Eléctrica, sin intermediarios», recordaba el portavoz de SPI, David Soto.

Según detalló, «antes de hacer pública la propuesta quisimos reunirnos con el resto de los grupos para planteársela». Pudieron hablar con EAJ-PNV y EH Bildu, «pero no recibimos respuesta del Partido Socialista ni del delegado de Medioambiente», departamento que gestiona el PSE. Soto explicó que por su demanda fija de electricidad, el Ayuntamiento está en disposición de conformarse en consumidor directo, «y evitar la intermediación de empresas comercializadoras, lo que supondría un ahorro para la ciudad».

La sorpresa para SPI ha sido enterarse «por fuentes ajenas al Ayuntamiento» de que, en octubre, el Gobierno local encargó un informe jurídico «a la empresa Urbener sobre la posibilidad de los municipios de comprar electricidad como consumidor directo». En marzo, «después de haber recibido el informe jurídico, encargó un estudio sobre el beneficio que representaría». Soto tiene el resultado del segundo documento, «pero no porque nos lo haya facilitado el Gobierno», y destacó que el ahorro estimado oscila entre los 124.000 y los 181.000 euros anuales. «Ni después de haber propuesto públicamente que se realizara este estudio hemos recibido información alguna del Gobierno», protestó el concejal. «Tanto que predican sobre las Comisiones Informativas, en ninguna de ellas han dado cuenta de esto, ni del encargo ni del resultado. No dan opción a ninguna formación política a impulsar esa iniciativa. Puedo entender que ellos políticamente no lo valorasen, pero después de que nosotros mostrásemos públicamente nuestro interés, lo lógico y lo responsable por parte del Gobierno hubiera sido hacernos llegar este informe».

Soto señaló también que han tenido conocimiento de que el Gobierno ha encargado otro estudio, éste «sobre pobreza energética, del que tampoco nos han comunicado nada. De esto sólo sabemos los convenios firmados con dos comercializadoras, una opción que no nos parece idónea porque hay doscientas. O se va directamente al ejecutor del corte de luz o se hace un convenio marco». Por de pronto, solicitó que, «si están valorando ideas sobre pobreza energética, las hablen con la oposición».