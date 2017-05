«Tenemos el proyecto y el dinero y hemos pedido los permisos para actuar»

La reparación de la estructura del puente Avenida está encaminada, aunque sigue sin haber fecha para que arranquen las obras. No puede haberla aún porque hay incógnitas por despejar. Ayer resumió la situación el alcalde. «El Ayuntamiento tiene ya el proyecto y la semana que viene irá a Pleno una modificación del presupuesto para incorporar dos millones que nos permitan afrontar la rehabilitación. Hemos solicitado licencia de obra a Hendaia (porque el estribo norte apoya en su orilla del Bidasoa) y pedido a Costas la autorización para actuar sobre el río». No hay que olvidar que se trata de una zona afectada por mareas, de ahí que dependa de esta Dirección General del Ministerio de Fomento, y que por tratarse de un río internacional «tendrá una gestión aún más complicada, aunque es Costas quien debe realizarla. Cuando tengamos los permisos, sacaremos a concurso la obra, que, estimamos, durará algo más de un año. Mientras, no podemos hacer más que lo que hemos hecho ya».

Y lo que ha hecho el Ayuntamiento, según detalló ayer el propio José Antonio Santano, ha sido, además de tramitar los papeles correspondientes, «acudir a la reunión de la Comisión Técnica Mixta del Bidasoa para dar cuenta de la situación a todas las autoridades representadas allí y solicitar que agilicen todos los trámites tanto como sea posible». De hecho, ya avanzó que la delegación provincial de Costas tramitará este expediente «por vía de urgencia».

La Comisión Mixta, «es muy peculiar, habrá pocas de esta naturaleza». Reúne a los Ayuntamientos de Irun, Hondarribia, Hendaia, Urruña y Biriatu, a servicios e instituciones relacionadas con el río y la costa marítima y a las autoridades militares de los dos lados del Bidasoa. Se ocupa de regular los usos, así como de los problemas que puedan surgir en el cauce, las orillas y la costa.

«Fue positivo ir allí y plantear la situación. Esperamos que puedan ayudar», deseaba Santano, que admitió que siente que el Ayuntamiento «está un poco solo en esto. Es verdad que la titularidad del puente es de Irun, pero también que une dos ciudades, dos territorios, y que lo usan ciudadanos de ambos lados. También es verdad que la competencia no siempre fue municipal y que en distintas épocas fue una responsabilidad, primero del Estado y luego de la Diputación», recordó el primer edil. «Lo primero es solucionar el problema y lo vamos a hacer asumiendo el coste, porque no vamos a dejar que esto languidezca y vaya a peor. Vamos a ser operativos. Pero llegará un momento para otras cosas: no renunciamos a que otras instituciones colaboren económicamente».