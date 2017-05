«Lo mejor para preparar la Copa es competir bien contra el Cangas»

El oleaje ha dado paso al mar en calma. El Bidasoa-Irun ha enderezado el rumbo y navega tranquilamente hacia la próxima temporada en la Liga Asobal. Antes, deberá hacer un par de escalas. La primera mañana en tierras gallegas con la visita a O Gatañal, donde espera un Cangas del Morrazo que se juega la vida en la última jornada del campeonato.

Jacobo Cuétara, que compareció ayer en la sala de prensa de Artaleku, no escondió que «la semana pasada fue complicada, pero pudimos sacar la victoria contra el Atlético Valladolid y no tuvimos que depender de nadie. Fue muy importante ganar en casa y poder despedirnos de nuestra afición con un triunfo. Es verdad que el otro día jugamos muy atenazados y se notó la tensión, pero ahora estamos más tranquilos y seguro que sacamos mejor balonmano. Tenemos que saber tener el equilibrio entre no jugarnos nada y estar activos».

El Bidasoa puede escalar alguna posición en caso de victoria, pero los que sí se juegan algo son los gallegos. Del partido del Bidasoa también estarán pendientes en Aranda y en Benidorm. Aun así, Cuétara quiso dejar claro que «los otros equipos dependen de sí mismos y nosotros para Aranda y Benidorm somos una bala en la recámara».

En lo que sí pueden centrarse los irundarras, una vez hechos los deberes en liga, es en la Copa. Pero el técnico advirtió que «de lo único que hemos hablado es de que el rival va a ser el Granollers, nada más. Lo que tenemos en mente es competir bien en Cangas porque eso será lo mejor para preparar la Copa».

Para el encuentro ante el Cangas la única baja del Bidasoa será la de Adrián Crowley.

Leo Renaud, oficial

El Club Deportivo Bidasoa oficializó ayer el fichaje de Leo Renaud, que jugará en Irun las dos próximas temporadas. Jacobo Cuétara confesó que «es un gran fichaje para nosotros. Es muy competitivo, nos va a aportar mucho gol y se adapta perfectamente a nuestro juego. Queremos recuperar su mejor nivel y creo que no será difícil porque tiene muchas ganas de volver a la Asobal».

Con la llegada de Leo y la de Salinas se completa el ataque, pero Cristian Martínez no seguirá en Irun porque se marcha al Anaitasuna y el club tendrá que fichar un especialista defensivo.