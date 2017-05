Establecimientos del entorno de Fermín Calbetón celebran la Fiesta de la Primavera

Comerciantes del entorno de la calle Fermín Calbetón se han unido para organizar, mañana sábado en la zona frente al Museo Oiasso, la Fiesta de la Primavera. Esta jornada festiva está impulsada por un total de 22 establecimientos de la citada vía, las calles Escuelas e Iglesia y la avenida de Navarra, con el objetivo de dinamizar el entorno y darse a conocer. El delegado de Impulso de Ciudad, Miguel Ángel Páez, acompañó ayer a los organizadores en la presentación de la iniciativa.

establecimientos impulsan la Fiesta de la Primavera: Bar cafetería Mientras Tanto, The Museum Food & Drinks, Mandala, Papertxo Papelería, Material de oficina Aguirresarobe, Peluquería Bisset, Zebra Store and Gallery, Ypapu, Correcaminos MicMic, One Peluquería, Muebles Bidasoa, Jostunak Modistas, Farmacia Mertxe García, Junkal Gaminde, Tele Inmobiliaria, Reparación de calzado Ikusgarri, Estética Yo&Yo, App Informática, Encuadernación González C.B., Tus Txutxes, Relojería Txomin y Asesoría Zelaia.